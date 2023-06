Giriş Tarihi: 19.06.2023 16:26 Güncelleme Tarihi: 19.06.2023 16:56

Dünyanın en yaşlı insanı her an değişebilir: 1900'de doğdu! Uzun yaşamın formülünü verdi

Dünyanın en yaşlı insanı her an değişebilir. Guinness Rekorlar kitabına göre dünyanın en yaşlı insanı bu yıl 116 yaşına giren Branyas Morera olsa da bu isim her an değişebilir. Çünkü Brezilya'da yaşayan Amantina dos Santos Duvirgem'in emeklilik kayıtları onun 1900'de doğduğunu gösteriyor. 123 yaşına basmaya hazırlanan dünyanın en yaşlı kadını uzun yaşamın formülünü verdi.