Giriş Tarihi: 15.09.2022 18:46 Güncelleme Tarihi: 15.09.2022 18:46

Dünyanın en zeki ülkeleri ve IQ değerleri açıklandı! İşte 2022 sıralaması ile zirvedeki ülke…

World Population Review; 2022'nin en zeki ülkelerini açıkladı. Zeka testlerinden alınan puana göre sonuçlar belirlendi. Dünya nüfusu üzerine yapılan araştırmalar sonucu çıkan sonuca göre; İşte Dünyanın en zeki ülkelerinin listesi…