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Haberler Galeri Dünyanın en zeki ülkeleri ve IQ değerleri açıklandı! İşte 2022 sıralaması ile zirvedeki ülke…
Giriş Tarihi: 15.09.2022 18:46 Güncelleme Tarihi: 15.09.2022 18:46

Dünyanın en zeki ülkeleri ve IQ değerleri açıklandı! İşte 2022 sıralaması ile zirvedeki ülke…

World Population Review; 2022'nin en zeki ülkelerini açıkladı. Zeka testlerinden alınan puana göre sonuçlar belirlendi. Dünya nüfusu üzerine yapılan araştırmalar sonucu çıkan sonuca göre; İşte Dünyanın en zeki ülkelerinin listesi…

Dünyanın en zeki ülkeleri ve IQ değerleri açıklandı! İşte 2022 sıralaması ile zirvedeki ülke…

World Population Review web sitesi, dünyanın en zeki ülkelerini açıkladı. İşte dünyanın en zeki 100 ülkenin listesi...

Dünyanın en zeki ülkeleri ve IQ değerleri açıklandı! İşte 2022 sıralaması ile zirvedeki ülke…

100. Senegal

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Dünyanın en zeki ülkeleri ve IQ değerleri açıklandı! İşte 2022 sıralaması ile zirvedeki ülke…

99. Etiyopya

Dünyanın en zeki ülkeleri ve IQ değerleri açıklandı! İşte 2022 sıralaması ile zirvedeki ülke…

98. Gine-Bissau

Dünyanın en zeki ülkeleri ve IQ değerleri açıklandı! İşte 2022 sıralaması ile zirvedeki ülke…

97. Eritre

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