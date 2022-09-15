Dünyanın en zeki ülkeleri ve IQ değerleri açıklandı! İşte 2022 sıralaması ile zirvedeki ülke…

World Population Review web sitesi, dünyanın en zeki ülkelerini açıkladı. İşte dünyanın en zeki 100 ülkenin listesi... 100. Senegal 99. Etiyopya 98. Gine-Bissau 97. Eritre 96. Kongo (Dem. Cumhuriyeti) 95. Kamerun 94. Çad 93. Gana 92. Nijerya 91. Sudan 90. Güney Afrika 89. Fildişi Sahili 88. Kenya 87. Zimbabve 86. Zambiya 85. Nepal 84. Bangladeş 83. Katar 82. Sri Lanka 81. Afganistan 80. Suudi Arabistan 79. Hindistan 78. Umman 77. Fas 76. Kolombiya 75. Cezayir 74. Pakistan 73. Fiji 72. Bahreyn 71. Birleşik Arap Emirlikleri 70. Brezilya 69. Burma 68. Ekvador 67. Mısır 66. Endonezya 65. Arnavutluk 64. Karadağ 63. İran 62. Kuveyt 61. Bolivya 60. Venezuela 59. Irak 58. Meksika 57. Filipinler 56. Kosta Rika 55. Mauritius 54. Brunei 53. Bermuda 52. Kamboçya 51. Şili 50. Sırbistan 49. Tayland 48. Türkiye 47. Romanya 46. Arjantin 45. Bulgaristan 44. Yunanistan 43. Kazakistan 42. Gürcistan 41. Malezya 40. İsrail 39. Vietnam 38. İrlanda 37. Portekiz 36. Ukrayna 35. Hırvatistan 34. Rusya 33. Polonya 32. İspanya 31. İtalya 30. Malta 29. Moğolistan 28. Macaristan 27. Amerika Birleşik Devletleri 26. Fransa 25. Avustralya 24. Estonya 23. Çekya 22. Danimarka 21. Lüksemburg 20. İsveç 19. Norveç 18. Yeni Zelanda 17. Avusturya 16. Birleşik Krallık 15. Almanya 14. Belçika 13. Kanada 12. Finlandiya 11. İzlanda 10. Makao 9. Kuzey Kore 8. Hollanda 7. İsviçre 6. Çin 5. Japonya 4. Güney Kore 3. Tayvan 2. Hong Kong 1. Singapur