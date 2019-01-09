Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Dünyanın en zengin adamı boşanıyor

AA Dünya galerileri
Giriş Tarihi: 09.01.2019 21:40 Güncelleme Tarihi: 09.01.2019 21:57
Dünyanın en zengin adamı boşanıyor

Dünyanın en zengin kişisi olan Amazon'un CEO'su ve eşi Bezos, boşanacaklarını duyurdu.

Dünyanın en zengin adamı boşanıyor

Forbes dergisinin 160 milyar dolarlık servetiyle dünyanın "en zengin insanı" olarak ilan ettiği 54 yaşındaki Jeff Bezos, 48 yaşındaki eşi MacKenzie Bezos ile boşanacaklarını sosyal medya sitesi Twitter'dan duyurdu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Dünyanın en zengin adamı boşanıyor

Jeff Bezos'un açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Dünyanın en zengin adamı boşanıyor

"Uzun zaman süren bir aşk keşfi ve ayrılık denemesinin ardından boşanma ve hayatlarımıza arkadaş olarak devam etme kararı aldık.

Dünyanın en zengin adamı boşanıyor

Birbirimizi bulduğumuz için inanılmaz derecede şanslı ve evli kaldığımız her bir yıl için minnettar hissediyoruz.

Dünyanın en zengin adamı boşanıyor

25 yılın ardından ayrılacağımızı bilseydik bile yine de evlenirdik"

Dünyanın en zengin adamı boşanıyor

Bezos çifti 1993'de evlenmiş ve 4 çocuk sahibi olmuştu.

BİZE ULAŞIN