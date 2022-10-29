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Haberler Galeri Dünyanın gündemine oturan görüntüler hayrete düşürdü! Bavulunda tam 6 farklı türde...
Giriş Tarihi: 29.10.2022 21:57 Güncelleme Tarihi: 29.10.2022 21:58

Dünyanın gündemine oturan görüntüler hayrete düşürdü! Bavulunda tam 6 farklı türde...

Havalimanını karıştıran bir olay dünya gündemine oturdu. Tayland'dan Hindistan'a giden bir yolcunun bavulundan çıkanlar pes dedirtti. Toplam 6 farklı türde 17 canlı hayvan bulunurken hayvanlar arasında piton yılanı, rakun, çöl tilkisi gibi tehlikeli türde canlıların yer alması ortalığı karıştırdı. Hindistan uyruklu yolcu, gözaltına alınırken çantayı görenler gözlerine inanamadı.

Dünyanın gündemine oturan görüntüler hayrete düşürdü! Bavulunda tam 6 farklı türde...

Tayland'ın başkenti Bangkok'tan Hindistan'ın Chennai şehrine seyahat edecek olan yolcunun bavulunda 6 farklı türde toplam 17 canlı hayvan bulundu.

Dünyanın gündemine oturan görüntüler hayrete düşürdü! Bavulunda tam 6 farklı türde...

Hindistan uyruklu yolcu polis tarafından gözaltına alındı.

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Dünyanın gündemine oturan görüntüler hayrete düşürdü! Bavulunda tam 6 farklı türde...

Tayland'ın başkenti Bangkok'tan Hindistan'ın Chennai şehrine seyahat edecek olan yolcunun bavulunda Suvarnabhumi Havalimanında yapılan kontrol sırasında 6 farklı türde toplam 17 canlı hayvan bulundu.

Dünyanın gündemine oturan görüntüler hayrete düşürdü! Bavulunda tam 6 farklı türde...

Hindistan uyruklu 21 yaşındaki Abilash Annaduri adlı yolcunun bavulundan 1 yavru çöl tilkisi, 1 rakun, 2 iguana, 2 piton yılanı, 3 monitör kertenkelesi ve 8 marmoset maymunu çıktı.

Dünyanın gündemine oturan görüntüler hayrete düşürdü! Bavulunda tam 6 farklı türde...

Bavulun içinde bantla sabitlenmiş olan plastik kutuların içinde bulunan hayvanların oldukça bitkin düştüğü görülürken, bavulun içinde ayrıca kutuları gizlemek amacıyla konulduğu düşünülen oldukça fazla sayıda yiyecek, içecek ve oyuncak paketleri çıktı.

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