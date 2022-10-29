Giriş Tarihi: 29.10.2022 21:57
Güncelleme Tarihi: 29.10.2022
21:58
Dünyanın gündemine oturan görüntüler hayrete düşürdü! Bavulunda tam 6 farklı türde...
Havalimanını karıştıran bir olay dünya gündemine oturdu. Tayland'dan Hindistan'a giden bir yolcunun bavulundan çıkanlar pes dedirtti. Toplam 6 farklı türde 17 canlı hayvan bulunurken hayvanlar arasında piton yılanı, rakun, çöl tilkisi gibi tehlikeli türde canlıların yer alması ortalığı karıştırdı. Hindistan uyruklu yolcu, gözaltına alınırken çantayı görenler gözlerine inanamadı.