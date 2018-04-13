Dünyanın ilk elektrikli yolu açıldı

Sürüş anında elektrikli arabaların ve ağır vasıtaların bataryalarını şarj edebilen dünyanın ilk elektrikli yolu İsveç'te açıldı. Başkent Stockholm yakınlarındaki umuma açık yola 2 kilometre uzunluğuna elektrikli ray döşenerek kurulan sistem için hükümetin ilgili kurumları şimdiden genişletme planlarını hazırlamış durumda. İsveç'in 2030 yılı itibarıyla ülkeyi fosil yakıtlardan temizleme planları kapsamında ulaştırma sektöründeki fosil yakıt kullanımında yüzde 70 oranında düşüş gerekiyor. İsveç hükümeti geçtiğimiz günlerde dizel arabaların yerel yönetimler tarafından yasaklanabilmesini sağlayan teklifi kabul etmişti. İsveçt'te 1.3 milyon dizel arabayı etkileyecek düzenlemeyle sadece elektrikli araba kullanımı bile zorunlu hale getirilebilecek. Şarj edebilen elektrikli yol Stockholm'de bulunan Arlanda Havalimanı ile yakınlardaki bir lojistik bölgesini birbirine bağlıyor. Böylelikle elektrikli araçların şarj sorunu probleminin çözülmesi ve batarya üretiminin ekonomik hale gelmesi bekleniyor. Üstelik karbon emisyonu da yüzde 90 azalacak. ELEKTRİKLİ ARABA BATARYALARI KÜÇÜLECEK Yoldan enerji transferi yola gömülen ikili ray sistemi ve aracın altına monte edilen hareket edebilen bir mil üzerinden sağlanıyor. Araç sollama yaptığında mil otomotik olarak bağlantısını kesiyor ve daha sonra tekrar otomatik olarak yola entegre oluyor. Elektrikli yol, sadece araç üzerinde olduğu zaman enerji yüklenen 50 metrelik bölümlere ayrılmış. Araç durduğunda mevcut kısımda bağlantı kesiliyor. Sistem aracın enerji tüketimini de hesaplayabilen ve elektrik maliyeti araç ve kullanıcı başına tahakkuk ettiriliyor.