Dünyanın ilk elektrikli yolu açıldı

ELEKTRİKLİ ARABA BATARYALARI KÜÇÜLECEK

Yoldan enerji transferi yola gömülen ikili ray sistemi ve aracın altına monte edilen hareket edebilen bir mil üzerinden sağlanıyor. Araç sollama yaptığında mil otomotik olarak bağlantısını kesiyor ve daha sonra tekrar otomatik olarak yola entegre oluyor.