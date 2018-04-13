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Dünyanın ilk elektrikli yolu açıldı

Giriş Tarihi: 13.04.2018 15:14 Güncelleme Tarihi: 13.04.2018 15:43
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Dünyanın ilk elektrikli yolu açıldı
Dünyanın ilk elektrikli yolu açıldı

Sürüş anında elektrikli arabaların ve ağır vasıtaların bataryalarını şarj edebilen dünyanın ilk elektrikli yolu 'te açıldı.

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Dünyanın ilk elektrikli yolu açıldı
Dünyanın ilk elektrikli yolu açıldı

Başkent Stockholm yakınlarındaki umuma açık yola 2 kilometre uzunluğuna elektrikli ray döşenerek kurulan sistem için hükümetin ilgili kurumları şimdiden genişletme planlarını hazırlamış durumda.

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Dünyanın ilk elektrikli yolu açıldı
Dünyanın ilk elektrikli yolu açıldı

'in 2030 yılı itibarıyla ülkeyi fosil yakıtlardan temizleme planları kapsamında ulaştırma sektöründeki fosil yakıt kullanımında yüzde 70 oranında düşüş gerekiyor.

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Dünyanın ilk elektrikli yolu açıldı
Dünyanın ilk elektrikli yolu açıldı

hükümeti geçtiğimiz günlerde dizel arabaların yerel yönetimler tarafından yasaklanabilmesini sağlayan teklifi kabul etmişti. İsveçt'te 1.3 milyon dizel arabayı etkileyecek düzenlemeyle sadece elektrikli araba kullanımı bile zorunlu hale getirilebilecek.

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Dünyanın ilk elektrikli yolu açıldı
Dünyanın ilk elektrikli yolu açıldı

Şarj edebilen elektrikli yol Stockholm'de bulunan Arlanda Havalimanı ile yakınlardaki bir lojistik bölgesini birbirine bağlıyor. Böylelikle elektrikli araçların şarj sorunu probleminin çözülmesi ve batarya üretiminin ekonomik hale gelmesi bekleniyor. Üstelik karbon emisyonu da yüzde 90 azalacak.

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Dünyanın ilk elektrikli yolu açıldı
Dünyanın ilk elektrikli yolu açıldı

ELEKTRİKLİ ARABA BATARYALARI KÜÇÜLECEK

Yoldan enerji transferi yola gömülen ikili ray sistemi ve aracın altına monte edilen hareket edebilen bir mil üzerinden sağlanıyor. Araç sollama yaptığında mil otomotik olarak bağlantısını kesiyor ve daha sonra tekrar otomatik olarak yola entegre oluyor.

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Dünyanın ilk elektrikli yolu açıldı
Dünyanın ilk elektrikli yolu açıldı

Elektrikli yol, sadece araç üzerinde olduğu zaman enerji yüklenen 50 metrelik bölümlere ayrılmış. Araç durduğunda mevcut kısımda bağlantı kesiliyor. Sistem aracın enerji tüketimini de hesaplayabilen ve elektrik maliyeti araç ve kullanıcı başına tahakkuk ettiriliyor.

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