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Haberler Galeri Dünyanın konuştuğu Kızılelma F-35'lerin yerini mi alacak? Selçuk Bayraktar yeni hedefi A haber ekranlarında duyurdu
Giriş Tarihi: 17.12.2022 16:06 Güncelleme Tarihi: 17.12.2022 16:50

Dünyanın konuştuğu Kızılelma F-35'lerin yerini mi alacak? Selçuk Bayraktar yeni hedefi A haber ekranlarında duyurdu

Dünyanın konuştuğu Baykar'ın kendi öz kaynaklarıyla milli ve özgün olarak geliştirdiği Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma ile ilgili Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bayraktar Kızılelma'nın 5. nesil insanlı savaş uçaklarına rakip olabilecek nitelikte olduğunu ifade etti. Yeni hedefini açıkladı...

Dünyanın konuştuğu Kızılelma F-35’lerin yerini mi alacak? Selçuk Bayraktar yeni hedefi A haber ekranlarında duyurdu

Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar A Haber Yurt- İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak'ın sorularını yanıtladı. Bayraktar dünyanın konuştuğu Kızılelma ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunurken Bir sonraki hedeflerini de açıkladı...

Dünyanın konuştuğu Kızılelma F-35’lerin yerini mi alacak? Selçuk Bayraktar yeni hedefi A haber ekranlarında duyurdu

Selçuk Bayraktar'ın sözleri şu şekilde...

Kızılelma bizim hayalimizdi . Nasıl ki medeniyetimizin bir Kızılelması olmuş, bizim de hedefimiz buydu. 2014'te Bayraktar TB2 tüm dünyaya damgasını vurdu. Kızıelma bizim 20 senelik hayalimizdi... Bizler için bunlar sadece bir ticari girişim veya sadece bir mühendislik kabiliyetini sergileme platformu değil.

Selçuk Bayraktar'dan ilk Kızılelma röportajı! Bayraktar yeni hedeflerini açıkladı: Uzay

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Dünyanın konuştuğu Kızılelma F-35’lerin yerini mi alacak? Selçuk Bayraktar yeni hedefi A haber ekranlarında duyurdu

ÜLKEMİZDE BİR DEVRİM YAŞANDI

Biz bunu yapacağız dediğimizde kimse bize inanmazdı. 8 ülke, Batı ülkeleri Bayraktar TB2'leri satın almak için kampanya başlattı. Halkları bunun için para topladı. Ülkemizde bir devrim yaşandı. Bu son 20 senede gerçekleşti. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu sayesinde savunma sanayiinde dışa bağımlılığımız yüzde 20'lere kadar düştü. Dünya Türkiye'nin geliştirdiği bu teknolojileri konuşuyor.

Dünyanın konuştuğu Kızılelma F-35’lerin yerini mi alacak? Selçuk Bayraktar yeni hedefi A haber ekranlarında duyurdu

BÜYÜK BİR İLHAM

Cumhurbaşkanımızın aşkla yolundan davasından dönmeyerek ilerliyor olması bizim için çok büyük bir ilham. Tabuların yıkılmasında da büyük bir yol gösterici. Ben bu milletin bir evladı olarak minnetimi iletiyorum. Teknofest'te de milletimiz ile buluşan Kızılelma'ya da imzasını attı.

Dünyanın konuştuğu Kızılelma F-35’lerin yerini mi alacak? Selçuk Bayraktar yeni hedefi A haber ekranlarında duyurdu

KIZILELMA'NIN EN BÜYÜK FARKI

Kızılema'nın en büyük farklı bir insansız savaş uçağı olması. En büyük üstünlüğü bu. Bugün itibarıyla baktığınızda F-35 gibi 5. nesil savaş uçaklarına baktığınızda onların teknolojisi farklı ancak onlara rakip olabilecek nitelikte.

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