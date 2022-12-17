Giriş Tarihi: 17.12.2022 16:06
Güncelleme Tarihi: 17.12.2022
16:50
Dünyanın konuştuğu Kızılelma F-35'lerin yerini mi alacak? Selçuk Bayraktar yeni hedefi A haber ekranlarında duyurdu
Dünyanın konuştuğu Baykar'ın kendi öz kaynaklarıyla milli ve özgün olarak geliştirdiği Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma ile ilgili Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bayraktar Kızılelma'nın 5. nesil insanlı savaş uçaklarına rakip olabilecek nitelikte olduğunu ifade etti. Yeni hedefini açıkladı...