Dünyanın konuştuğu Kızılelma F-35’lerin yerini mi alacak? Selçuk Bayraktar yeni hedefi A haber ekranlarında duyurdu

Selçuk Bayraktar'ın sözleri şu şekilde...

Kızılelma bizim hayalimizdi . Nasıl ki medeniyetimizin bir Kızılelması olmuş, bizim de hedefimiz buydu. 2014'te Bayraktar TB2 tüm dünyaya damgasını vurdu. Kızıelma bizim 20 senelik hayalimizdi... Bizler için bunlar sadece bir ticari girişim veya sadece bir mühendislik kabiliyetini sergileme platformu değil.

Selçuk Bayraktar'dan ilk Kızılelma röportajı! Bayraktar yeni hedeflerini açıkladı: Uzay