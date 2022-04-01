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Giriş Tarihi: 01.04.2022 10:08 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022 10:18

Dünyanın konuştuğu Oscar'da tokat skandalında yeni detay! Will Smith, Chris Rock'a tokat atmıştı: Onu almaya geldik

Bu yıl 94.kez düzenlenen Oscar ödül törenine Will Smith'in Chris Rock'a tokat attığı anlar damga vurmuştu. Tüm dünyanın konuştupu tokat olayı ile ilgili şoke eden detaylar gelmeye devam ediyor. Chris Rock'ın Will Smith'in karısına "Jada seni çok seviyorum" demesi ve sonrasındaki Jada Smith'in yüzündeki gergin ifade sosyal medyada gündem olmuş, bunun ardından ise Will Smith yerinden kalkıp Chris Rock'a tokat atmıştı. Olay sonrası sessizliğini bozan Chris Rock "Benim henüz yaşananlarla ilgili söyleyecek bir şeyim yok" demişti. Oscar'ın yapımcısı Will Packer o gecenin perde arkasını anlattı...

Dünyanın konuştuğu Oscar’da tokat skandalında yeni detay! Will Smith, Chris Rock’a tokat atmıştı: Onu almaya geldik

Bu sene 94.kez düzenlenen en prestijli ödüller arasında yer alan Oscar ödül töreni televizyon tarihine geçti. Görkemli ödül törenine Will Smith ve Chris Rock ikilisi damgasını vurdu. Sunucu Chris Rock, Will Smith'in eşinin saç kıran hastalığıyla nedeniyle kazıttığı saçlarıyla ilgili espriler yapınca olanlar oldu. Will Smith yerinden kalkarak sahneye çıktı ve Chris Rock'a tokat attı.

Dünyanın konuştuğu Oscar’da tokat skandalında yeni detay! Will Smith, Chris Rock’a tokat atmıştı: Onu almaya geldik

'KARIMIN ADINI AĞZINA ALMA'

Chris Rock şakasında "Dua ediyorum Will Smith kazansın diye" dedi gülerek. Sonra da Smith'in yanında oturan karısına "Jada seni çok seviyorum. G.I Jane 2 sabırsızlıkla bekliyorum" diye seslendi. Bu sözlerin ardından Jada Pinkett Smith'in yüzündeki hoşnutsuzluk dikkat çekti.

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Dünyanın konuştuğu Oscar’da tokat skandalında yeni detay! Will Smith, Chris Rock’a tokat atmıştı: Onu almaya geldik

Rock sahnede gülmeye devam ederken Will Smith yerinden kalkıp sahneye çıktı ve Chris Rock'a bir tokat attı. Rock ise ilk şoku atlattıktan sonra "Will Smith beni dövdü" dedi. Yerine dönüp oturan Smith küfür de ederek "Karımın adını ağzına alma" dedi. Rock ise "Dostuk G.I. Jane şakasıydı" dedi. Smith bunun üzerine daha yüksek sesle "Karımın adını ağzına alma" diye bağırdı. Chris Rock bu tepki üzerine "Tamam" dedi ve sonra da şunları ekledi: "Bu televizyon tarihi için muazzam bir geceydi."

Dünyanın konuştuğu Oscar’da tokat skandalında yeni detay! Will Smith, Chris Rock’a tokat atmıştı: Onu almaya geldik

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

O gecenin ardından Smith'in tokat attığı Chris Rock çıktığı stand-up şovunda yaşananları anlattı. Rock seyirciye, "Hafta sonunuz nasıl geçti? Benim henüz yaşananlarla ilgili söyleyecek bir şeyim yok çünkü halen bu olayı sindiriyorum. Eğer bunun için geldiyseniz üzgünüm ama halen olayı işliyorum. Bir noktada bu konuda konuşacağım" dedi.

Dünyanın konuştuğu Oscar’da tokat skandalında yeni detay! Will Smith, Chris Rock’a tokat atmıştı: Onu almaya geldik

OSCAR YAPIMCISI ANLATTI!

Oscar'ın yapımcısı Will Packer ise olayın ardından yaşananları anlattı. Packer; Will Smith, Rock'a tokat attıktan sonra Los Angeles polisinin olay yerine geldiğini söyledi.

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