Giriş Tarihi: 01.04.2022 10:08
Güncelleme Tarihi: 01.04.2022
10:18
Dünyanın konuştuğu Oscar'da tokat skandalında yeni detay! Will Smith, Chris Rock'a tokat atmıştı: Onu almaya geldik
Bu yıl 94.kez düzenlenen Oscar ödül törenine Will Smith'in Chris Rock'a tokat attığı anlar damga vurmuştu. Tüm dünyanın konuştupu tokat olayı ile ilgili şoke eden detaylar gelmeye devam ediyor. Chris Rock'ın Will Smith'in karısına "Jada seni çok seviyorum" demesi ve sonrasındaki Jada Smith'in yüzündeki gergin ifade sosyal medyada gündem olmuş, bunun ardından ise Will Smith yerinden kalkıp Chris Rock'a tokat atmıştı. Olay sonrası sessizliğini bozan Chris Rock "Benim henüz yaşananlarla ilgili söyleyecek bir şeyim yok" demişti. Oscar'ın yapımcısı Will Packer o gecenin perde arkasını anlattı...