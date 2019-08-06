Dünyanın sonu geliyor! 197 milyar ton buz...

Danimarka kutup araştırma ekibinden Ruth Mottram'ın yaptığı açıklamaya göre; Grönland'da sadece 31 Temmuz'da 10 milyar ton buz, temmuz ayında ise toplam 197 milyar ton buz (yaklaşık 80 milyon olimpik yüzme havuzunu kaplayacak kadar buz) eridi.