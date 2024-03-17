Giriş Tarihi: 17.03.2024 08:19
Güncelleme Tarihi: 17.03.2024
08:37
"Dünyanın sonunda" bu 5 ülke ayakta kalacak! İşte o bilinmeyen "kaçış rotası"
Dünya nüfusunun artması, küresel ısınma ve salgın hastalıklar gibi insan uygarlığının çöküşünü hızlandırabilecek birçok facia senaryosu onlarca yıldır konuşuyuluyor. Peki bu koşullar, ortaya çıkarsa ne olacak? Bazı insanların bu konuda kendilerine bir "kaçış rotası" çizdiği de söylentiler arasında. İşte olası bir kıyamet senaryosunda ayakta kalabileceği düşünülen o ülkeler...