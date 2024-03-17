Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri "Dünyanın sonunda" bu 5 ülke ayakta kalacak! İşte o bilinmeyen "kaçış rotası"
Giriş Tarihi: 17.03.2024 08:19 Güncelleme Tarihi: 17.03.2024 08:37

"Dünyanın sonunda" bu 5 ülke ayakta kalacak! İşte o bilinmeyen "kaçış rotası"

Dünya nüfusunun artması, küresel ısınma ve salgın hastalıklar gibi insan uygarlığının çöküşünü hızlandırabilecek birçok facia senaryosu onlarca yıldır konuşuyuluyor. Peki bu koşullar, ortaya çıkarsa ne olacak? Bazı insanların bu konuda kendilerine bir "kaçış rotası" çizdiği de söylentiler arasında. İşte olası bir kıyamet senaryosunda ayakta kalabileceği düşünülen o ülkeler...

Dünyanın sonunda bu 5 ülke ayakta kalacak! İşte o bilinmeyen kaçış rotası

Bilim insanları, onlarca yıldır küresel bir çöküş yaşanması halinde nerelere kaçılabileceği konusunda büyük çaplı araştırmalar yapıyorlar.

Dünyanın sonunda bu 5 ülke ayakta kalacak! İşte o bilinmeyen kaçış rotası

Yeni Zelanda, İzlanda, İngiltere, İrlanda ile Avustralya'nın Tazmanya eyaleti, bu araştırmaların sonucunda yaşanabilir olmaya devam edebilecek en yüksek ihtimal verilen noktalar arasında.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Dünyanın sonunda bu 5 ülke ayakta kalacak! İşte o bilinmeyen kaçış rotası

Yeni Zelanda, bol tarım arazisine ve düşük nüfus yoğunluğuna sahip olması nedeniyle bu listede ilk sırada yer aldı.

Dünyanın sonunda bu 5 ülke ayakta kalacak! İşte o bilinmeyen kaçış rotası



Adalar, çoğunlukla düşük nüfus yoğunluğuna sahip ve ılıman bölgelerde yer aldı.







Dünyanın sonunda bu 5 ülke ayakta kalacak! İşte o bilinmeyen kaçış rotası

İNSANLIK TEHLİKEDE!
Araştırmacılar, karmaşık enerji ekonomisi nedeniyle insan uygarlığının "tehlikeli bir durumda" olduğunu belirtti.




SON DAKİKA