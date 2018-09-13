Dünyanın uzaydan çekilen görüntüleri!

Uluslararası Uzay İstasyonu'nun çektiği fotoğraflar Dünya'ya ulaştı. İşte Dünya'yı bambaşka boyutuyla karşımıza getiren o müthiş uydu fotoğrafları...



Sahra çölünden kum fırtınası sonrası kalkan kumlar Avrupa'ya ulaştı ve 7 günde bembeyaz dağlar bakın ne hale geldi?