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Dünyanın uzaydan çekilen görüntüleri!

Giriş Tarihi: 13.09.2018 16:57 Güncelleme Tarihi: 13.09.2018 16:58
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Dünyanın uzaydan çekilen görüntüleri!
Dünyanın uzaydan çekilen görüntüleri!

'nun çektiği fotoğraflar Dünya'ya ulaştı. İşte Dünya'yı bambaşka boyutuyla karşımıza getiren o müthiş uydu fotoğrafları...

Sahra çölünden kum fırtınası sonrası kalkan kumlar Avrupa'ya ulaştı ve 7 günde bembeyaz dağlar bakın ne hale geldi?

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Dünyanın uzaydan çekilen görüntüleri!
Dünyanın uzaydan çekilen görüntüleri!

İşte İspanya'da boy gösteren dağların kum fırtınası sonrası çekilen görüntüsü... Kar beyazı alabildiğine sararmış!

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Dünyanın uzaydan çekilen görüntüleri!
Dünyanın uzaydan çekilen görüntüleri!

Fuji Dağı (Japonya'nın en yüksek dağı)

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Dünyanın uzaydan çekilen görüntüleri!
Dünyanın uzaydan çekilen görüntüleri!

Giza Piramitleri (Mısır)

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Dünyanın uzaydan çekilen görüntüleri!
Dünyanın uzaydan çekilen görüntüleri!

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yangın ve duman

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Dünyanın uzaydan çekilen görüntüleri!
Dünyanın uzaydan çekilen görüntüleri!

Baykal Gölü (Rusya)

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Dünyanın uzaydan çekilen görüntüleri!
Dünyanın uzaydan çekilen görüntüleri!

Kar ve buzla kaplı Chicago'ya tepeden bakış

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