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Haberler Galeri "Dünyanın yerinden oynadığı gün" Depremin boyutunu gözler önüne seren tablo: Fay kırığı,ülkelerin büyüklüğü ile karşılaştırıldı!
Giriş Tarihi: 20.02.2023 12:43 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023 12:54

"Dünyanın yerinden oynadığı gün" Depremin boyutunu gözler önüne seren tablo: Fay kırığı,ülkelerin büyüklüğü ile karşılaştırıldı!

Kahramanmaraş merkezli çifte deprem dünyanın her yerinden uzmanlar tarafından incelenmeye, araştırılmaya devam ediyor. 'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen bu depremler için 'Dünyanın yerinden oynadığı gün' başlığını atan Reuters'ta yer alan bir harita, depremin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Fay kırığının uzunluğunu ülkelerin büyüklüğü ile kıyaslayan görseller, felaketin boyutunu gösterdi.

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Dünyanın yerinden oynadığı gün Depremin boyutunu gözler önüne seren tablo: Fay kırığı,ülkelerin büyüklüğü ile karşılaştırıldı!

'Yeryüzünü ikiye bölen depremler' Reuters tarafından bu sözlerle ifade edilen Kahramanmaraş depreminin boyutu gözler önüne serildi. Grafiklerle fay hattının hasar verdiği alanı gösteren haberde, yabancı uzmanların görüşlerine de yer verildi. Fay kırığının 300 kilometrelik kırığının ülkeklerin büyüklüğü ile kıyaslayan haber depremin yıkıcı boyutunu bir kez daha gösterdi.

Dünyanın yerinden oynadığı gün Depremin boyutunu gözler önüne seren tablo: Fay kırığı,ülkelerin büyüklüğü ile karşılaştırıldı!

Yabancı uzmanlar Kahramanmaraş depreminin deformasyonunu analiz etti. Yer kürede gözle görülür biçimde değişikliklere neden olduğu belirtildi. Haberde kullanılan grafiklerde ülkelerin büyüklükleri ve fay kırığının uzunluğu karşılaştırıldı.

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Dünyanın yerinden oynadığı gün Depremin boyutunu gözler önüne seren tablo: Fay kırığı,ülkelerin büyüklüğü ile karşılaştırıldı!

Reuters tarafından yapılan analizde 'Asrın felaketi' ile ilgili çarpıcı detaylar paylaşıldı. Fay kırığının çıplak gözle görüldüğü deprem ile ilgili hazırlanan grafikte o detay dikkatleri çekti.

Dünyanın yerinden oynadığı gün Depremin boyutunu gözler önüne seren tablo: Fay kırığı,ülkelerin büyüklüğü ile karşılaştırıldı!

7.7'lik Pazarcık depreminin 9 saat arayla 7.6'lık Elbistan depremi ile karşılanması üzerine çarpıcı veriler ortaya çıkarken depremin etkilediği alanın onlarca ülkenin toplam alanından kat kat fazla olması gündeme gelmiş , uzmanlar konuya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

Dünyanın yerinden oynadığı gün Depremin boyutunu gözler önüne seren tablo: Fay kırığı,ülkelerin büyüklüğü ile karşılaştırıldı!

Reuters'ta yer alan bir analizde, depremin oluşturduğu yarıklar mercek altına alındı. Depremler sırasında yeryüzünün zıt yönde hareketi gösterildi ve bunun der kabuğunda 7 metrelik yarıklara neden olduğu belirtildi.

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