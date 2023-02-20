Giriş Tarihi: 20.02.2023 12:43
Güncelleme Tarihi: 20.02.2023
12:54
"Dünyanın yerinden oynadığı gün" Depremin boyutunu gözler önüne seren tablo: Fay kırığı,ülkelerin büyüklüğü ile karşılaştırıldı!
Kahramanmaraş merkezli çifte deprem dünyanın her yerinden uzmanlar tarafından incelenmeye, araştırılmaya devam ediyor. 'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen bu depremler için 'Dünyanın yerinden oynadığı gün' başlığını atan Reuters'ta yer alan bir harita, depremin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Fay kırığının uzunluğunu ülkelerin büyüklüğü ile kıyaslayan görseller, felaketin boyutunu gösterdi.