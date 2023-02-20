"Dünyanın yerinden oynadığı gün" Depremin boyutunu gözler önüne seren tablo: Fay kırığı,ülkelerin büyüklüğü ile karşılaştırıldı!

'Yeryüzünü ikiye bölen depremler' Reuters tarafından bu sözlerle ifade edilen Kahramanmaraş depreminin boyutu gözler önüne serildi. Grafiklerle fay hattının hasar verdiği alanı gösteren haberde, yabancı uzmanların görüşlerine de yer verildi. Fay kırığının 300 kilometrelik kırığının ülkeklerin büyüklüğü ile kıyaslayan haber depremin yıkıcı boyutunu bir kez daha gösterdi.