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yı bekleyen tehlike

Giriş Tarihi: 21.10.2018 13:05 Güncelleme Tarihi: 21.10.2018 13:43
Dünyayı bekleyen tehlike

Türkiye dahil tüm yı tehdit eden küresel ısınmanın gelecek yıllarda dünya haritasını nasıl değiştireceğini hiç düşündünüz mü?

Dünyayı bekleyen tehlike

Buzullar eriyor ve maalesef kimse bunu durduramyor. Peki böyle devam ederse nelerle karşılaşacağız?

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Dünyayı bekleyen tehlike

Tüm buzulların erimesi durumunda ortalama deniz suyu seviyesi 65 metre kadar yükselecek.

Dünyayı bekleyen tehlike

Bu da deniz seviyesine yakın kara parçalarının denize karışacağı anlamına geliyor.

Dünyayı bekleyen tehlike

Bu korkunç senaryonun gerçekleşmesi durumunda gezegenimizin ortalama ısısı 14 C'den 26 C'ye çıkabilir.

Dünyayı bekleyen tehlike

İngiltere'ye bakalım. Erime sonrasına bakın ne hale geliyor?

Dünyayı bekleyen tehlike

İrlanda Cumhuriyeti ve İngiltere'de kıyı tarafları olduğu gibi su altında kalıyor, adalar küçülüyor.

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