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Dünyayı hayran bırakan Mardinli genç

Mardinli isimli genç adam henüz 19 yaşında ama yaptıklarıyla dünyada gündem oldu. Murat Akyol'un çalışmaları sadece Türkiye değil dünyanın önemli yabancı sitelerinde de kendisine yer buldu. Böylelikle büyük bir hayran kitlesine de sahip olan Murat Akyol'un sosyal medyada takipçi sayısı da gitgide artıyor. Genç yetenek birbirinden çarpıcı illüstrasyon çalışmalarını kendi hesabından paylaşınca yabancı sitelerin de dikkatini çekti. Aralarında Boredpanda'nın da olduğu siteler Murat Akyol'un fotoğraflarını inanılmaz yetenek şeklinde servis ettiler.

Giriş Tarihi: 15.08.2019 14:50 Güncelleme Tarihi: 15.08.2019 14:57
Dünyayı hayran bırakan Mardinli genç

19 yaşındaki Mardinli Murat sosyal medyada paylaştığı kareler ile adından sıkça söz ettiriyor.

Dünyayı hayran bırakan Mardinli genç

Mardin'de yaşayan 19 yaşındaki 'un ünü, hazırladığı fotoğrafların sosyal medyada yayılması ile ülke sınırlarını aştı.

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Dünyayı hayran bırakan Mardinli genç

Çalışmaları Boredpanda'da yayınlanan Akyol hayallerini resmettiğini söyleyen Akyol, resme gönülden bağlı olduğunu söylüyor.

İşte Akyol'un ilgi çeken çalışmaları...

Dünyayı hayran bırakan Mardinli genç
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Dünyayı hayran bırakan Mardinli genç
Dünyayı hayran bırakan Mardinli genç
Dünyayı hayran bırakan Mardinli genç
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