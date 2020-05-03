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Dünyayı şoke eden corona virüs açıklaması: Çok sayıda delil var...

Gelen son dakika haberine göre; dünyaya kabus yaşatan corona virüs (covid-19) salgını için Çin'i zor durumda bırakacak çok kritik açıklama geldi. 'Corona virüs Wuhan'daki laboratuvardan mı çıktı? sorusuna şoke eden bir cevap geldi. ABD'den gelen 'elimizde çok sayıda delil var' açıklaması sonrası dünyayı neler bekliyor... İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Giriş Tarihi: 03.05.2020 21:55 Güncelleme Tarihi: 03.05.2020 22:06
Dünyayı şoke eden corona virüs açıklaması: Çok sayıda delil var...

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yeni tip corona virüs (covid-19) virüsünün 'in Wuhan kentinde bulunan laboratuvardan çıktığına dair çok sayıda delil olduğunu ileri sürdü.

Dünyayı şoke eden corona virüs açıklaması: Çok sayıda delil var...

Amerikan haber kanalı ABC News'e konuk olan Pompeo, Kovid-19 salgınına ilişkin soruları yanıtladı.

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Dünyayı şoke eden corona virüs açıklaması: Çok sayıda delil var...

Pompeo, yönetiminin uluslararası ajanslarda çalışan gazetecileri ülkeden atıp, uyarılarda bulunan Çinli doktorları susturmak suretiyle Wuhan'da ortaya çıkan virüsün gizli kalması için uğraştığını ve bunun dünya genelinde yüz binlerce insanı etkilediğini vurguladı.

Dünyayı şoke eden corona virüs açıklaması: Çok sayıda delil var...

yönetiminin bu girişimine dair net bulgular olduğunu belirten Pompeo, "Başkan Trump bu konuda oldukça açık. Bizim belirlediğimiz zamanda sorumlu olanlardan hesap soracağız." ifadesini kullandı.

Dünyayı şoke eden corona virüs açıklaması: Çok sayıda delil var...

Pompeo, ABD olarak virüsün Wuhan'dan çıktığını dile getiren ilk ülke olduklarını ve bu nedenle eleştirilere maruz kaldıklarını ancak diğer ülkelerin de benzer söylemler kullanmaya başladığını belirtti.

Dünyayı şoke eden corona virüs açıklaması: Çok sayıda delil var...

Pompeo, şu ifadeleri kullandı:

"'in, yürüttükleri standartların altındaki laboratuvarlar ile dünyayı enfekte etme geçmişi var.

Dünyayı şoke eden corona virüs açıklaması: Çok sayıda delil var...

laboratuvarındaki başarısızlıkların bir sonucu olan virüslere ilk kez maruz kalmıyoruz.

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