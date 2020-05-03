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Dünyayı şoke eden corona virüs açıklaması: Çok sayıda delil var...
Gelen son dakika haberine göre; dünyaya kabus yaşatan corona virüs (covid-19) salgını için Çin'i zor durumda bırakacak çok kritik açıklama geldi. 'Corona virüs Wuhan'daki laboratuvardan mı çıktı? sorusuna şoke eden bir cevap geldi. ABD'den gelen 'elimizde çok sayıda delil var' açıklaması sonrası dünyayı neler bekliyor... İşte son dakika haberinin tüm detayları...
Giriş Tarihi: 03.05.2020
21:55
Güncelleme Tarihi: 03.05.2020
22:06
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