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Giriş Tarihi: 18.09.2024 09:46 Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 09:52

Dünyayı şoke eden kanlı saldırı sonrası flaş gelişme! Çağrı cihazı iş birlikçisi kim? Bu sözlerle duyurdular…

Son dakika haberleri: Dünya Lübnan'da Hizbullah mensuplarını hedef alan kanlı saldırıyı konuşuyor. Lübnan'da çağrı cihazlarının eş zamanlı patlatılması sonucu yaşanan saldırıda çok sayıda Hizbullah mensubu hayatını kaybederken gözler saldırının arkasındaki İsrail'e çevrildi. Çağrı cihazlarının arkasındaki Mossad detayına dikkat çekilirken gelen bir son dakika açıklaması akıllarda soru işareti yarattı. İşte kanlı saldırıda son gelişmeler...

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Dünyayı şoke eden kanlı saldırı sonrası flaş gelişme! Çağrı cihazı iş birlikçisi kim? Bu sözlerle duyurdular…

Lübnan'da Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar yaşandı. Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu biri çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 200 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığını açıkladı.

Çağrı cihazlarının patlatılması sonucu 8 yaşındaki bir çocuk yaşamını yitirdi.

Dünyayı şoke eden kanlı saldırı sonrası flaş gelişme! Çağrı cihazı iş birlikçisi kim? Bu sözlerle duyurdular…

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde çoğunlukla Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması nedeniyle 9 kişi öldü, 200'ü ağır 2 bin 800 kişi yaralandı.

İsrail'den Hizbullah'a siber saldırı! 9 kişi öldü, çok sayıda yaralı var | Video

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Dünyayı şoke eden kanlı saldırı sonrası flaş gelişme! Çağrı cihazı iş birlikçisi kim? Bu sözlerle duyurdular…

Çağrı cihazlarının patlatılması sonucu 8 yaşındaki Lübnanlı bir çocuk da hayatını kaybetti. Sosyal medyada aktivistlerin yaptığı paylaşımlarda ölen çocuğun isminin Fatıma Cafer Abdullah olduğu belirtildi.

Dünyayı şoke eden kanlı saldırı sonrası flaş gelişme! Çağrı cihazı iş birlikçisi kim? Bu sözlerle duyurdular…

Lübnanlı bazı sosyal medya kullanıcıları, patlamalarda çok sayıda sivilin de zarar gördüğüne dikkati çekerken, çağrı cihazı kullanan bazı doktorların kurbanlar arasında yer aldığı, 8 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybettiği, cihazların infilak ettiği yerlerin bir bölümünün kalabalık sivil mekanlar olduğu yorumunda bulundu.

Dünyayı şoke eden kanlı saldırı sonrası flaş gelişme! Çağrı cihazı iş birlikçisi kim? Bu sözlerle duyurdular…

Hizbullah, 10 mensubunun daha öldüğünü duyurdu. Hizbullah, sosyal paylaşım platformu Telegram üzerinden konuya ilişkin bir dizi açıklama yaptı. Açıklamalarda, 10 Hizbullah üyesinin daha yaşamını yitirdiği ifade edilirken, ölenlerin isimleri ve doğum tarihleri şu şekilde sıralandı:

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