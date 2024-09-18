Dünyayı şoke eden kanlı saldırı sonrası flaş gelişme! Çağrı cihazı iş birlikçisi kim? Bu sözlerle duyurdular…

Lübnanlı bazı sosyal medya kullanıcıları, patlamalarda çok sayıda sivilin de zarar gördüğüne dikkati çekerken, çağrı cihazı kullanan bazı doktorların kurbanlar arasında yer aldığı, 8 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybettiği, cihazların infilak ettiği yerlerin bir bölümünün kalabalık sivil mekanlar olduğu yorumunda bulundu.