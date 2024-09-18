Giriş Tarihi: 18.09.2024 09:46
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024
09:52
Dünyayı şoke eden kanlı saldırı sonrası flaş gelişme! Çağrı cihazı iş birlikçisi kim? Bu sözlerle duyurdular…
Son dakika haberleri: Dünya Lübnan'da Hizbullah mensuplarını hedef alan kanlı saldırıyı konuşuyor. Lübnan'da çağrı cihazlarının eş zamanlı patlatılması sonucu yaşanan saldırıda çok sayıda Hizbullah mensubu hayatını kaybederken gözler saldırının arkasındaki İsrail'e çevrildi. Çağrı cihazlarının arkasındaki Mossad detayına dikkat çekilirken gelen bir son dakika açıklaması akıllarda soru işareti yarattı. İşte kanlı saldırıda son gelişmeler...