Dünyayı şoke ettiler! Son avcı kabile böyle görüntülendi
Dünyayı şoke ettiler! Son avcı kabile böyle görüntülendi
Son avcı kabileyi görüntülediler! Güney Amerika'nın en büyük yüz ölçümüne sahip olan Brezilya'nın en önemli özelliklerinden biri uçsuz bucaksız yağmur ormanlarına sahip olması. Amazonların ev sahibi olan ülkede hala keşfedilmemiş yaşamlar olduğunu tahmin etmek zor değil. Kimi zaman bu ilkel topluluklar objektiflere de yakalanıyor. Dünyadan izole hayretler içinde bırakan gelenek ve yaşamlarına devam ediyorlar. İşte bunlardan biri de Awa halkı. Son kabile bakın nasıl görüntülendi.
Giriş Tarihi: 25.10.2019
10:03
Güncelleme Tarihi: 25.10.2019
10:12
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