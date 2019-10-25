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Dünyayı şoke ettiler! Son avcı kabile böyle görüntülendi

Son avcı kabileyi görüntülediler! 'nın en büyük yüz ölçümüne sahip olan 'nın en önemli özelliklerinden biri uçsuz bucaksız yağmur ormanlarına sahip olması. Amazonların ev sahibi olan ülkede hala keşfedilmemiş yaşamlar olduğunu tahmin etmek zor değil. Kimi zaman bu ilkel topluluklar objektiflere de yakalanıyor. Dünyadan izole hayretler içinde bırakan gelenek ve yaşamlarına devam ediyorlar. İşte bunlardan biri de Awa halkı. Son kabile bakın nasıl görüntülendi.

Giriş Tarihi: 25.10.2019 10:03 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019 10:12
Dünyayı şoke ettiler! Son avcı kabile böyle görüntülendi

Bu görüntüler sizi de büyük bir şaşkınlığa uğratacak!

Dünyayı şoke ettiler! Son avcı kabile böyle görüntülendi

'nın yerli halkı Awa kabilesi hayatta kalmak için direniyor.

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Dünyayı şoke ettiler! Son avcı kabile böyle görüntülendi

National Geographic Dergisi için günlük hayatlarını gözler önüne seren kabile üyelerinden 100 tanesi ile şimdiye kadar hiçbir şekilde temas kurulamadı.

Dünyayı şoke ettiler! Son avcı kabile böyle görüntülendi

600 kişilik grubu bir kısmı ile temasa geçen fotoğrafçı Domenico Pugliese,

Dünyayı şoke ettiler! Son avcı kabile böyle görüntülendi

Bu olağanüstü kabile ile zaman geçirecek kadar şanslı olanlardan biri.

Dünyayı şoke ettiler! Son avcı kabile böyle görüntülendi

İşte son kabilenin günlük yaşamı.

Dünyayı şoke ettiler! Son avcı kabile böyle görüntülendi

Awa insanlarının evcil hayvanları, çocukluktan itibaren bazen doğanın en vahşi hayvanları olabiliyor.

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