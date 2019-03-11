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Düşen uçağından flaş detay

Başbakanlığı Addis Ababa-Nairobi seferini yaparken dün düşen Hava Yolları'na ait yolcu uçağında 3 Mısırlı bilim adamının olduğunu açıkladı

AA Dünya galerileri
Giriş Tarihi: 11.03.2019 17:59 Güncelleme Tarihi: 11.03.2019 18:01
Düşen Etiyopya uçağından flaş detay
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Düşen Etiyopya uçağından flaş detay

Başbakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, düşen uçaktaki yolcular arasında Ziraat Bakanlığı bilim adamlarından Eşref Turki, Dua Atıf Abdusselam ve Abdulhamid Ferrag'ın olduğu bildirildi.

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Düşen Etiyopya uçağından flaş detay

Bilim adamlarının hayvansal ve bitkisel ürünlerin genetik gelişimiyle ilgili bir görev için Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmekte oldukları belirtildi.

Düşen Etiyopya uçağından flaş detay

Dışişleri Bakanlığı bu sabah yaptığı açıklamada, düşen uçağında 3'ü bayan toplam 6 Mısırlının bulunduğunu açıklamıştı.

Düşen Etiyopya uçağından flaş detay

Devlet Televizyonu, dün Etiyopya Havayolları'nın Addis Ababa-Nairobi seferini yapmakta olan Boeing 737 tipi yolcu uçağının kalkıştan kısa bir süre sonra düştüğünü ve uçakta bulunan 149 yolcu ve 8 mürettebattan oluşan 157 kişiden kurtulan olmadığını duyurmuştu.

Düşen Etiyopya uçağından flaş detay
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