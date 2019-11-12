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Duygulandıran fotoğraflar! 'da motor lastikleriyle...

Afrika'dan hem duygulandıran hem de şaşırtan manzara! Dünyanın doğal zenginlikleri bol ama en fakir kıtası Afrika'dan ajanslara düşen fotoğrafların arasından bazıları hayatın anlamını sorgulatabiliyor. Afrika ülkesi Kenya'da sıkça kullanılan motosikletin kullanılmayan tekerleklerinden ayakkabı da yapılıyor. İmkanların sınırlı olduğu yerleşim yerlerinde insanların geçim kaynaklarından biri de kullanılmayan araç lastiklerinden ayakkabı yapmak!

Giriş Tarihi: 12.11.2019 10:57 Güncelleme Tarihi: 12.11.2019 11:02
Duygulandıran fotoğraflar! Afrika'da motor lastikleriyle...

İşte kare kare o ustalık!

Duygulandıran fotoğraflar! Afrika'da motor lastikleriyle...
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Duygulandıran fotoğraflar! Afrika'da motor lastikleriyle...
Duygulandıran fotoğraflar! Afrika'da motor lastikleriyle...
Duygulandıran fotoğraflar! Afrika'da motor lastikleriyle...
Duygulandıran fotoğraflar! Afrika'da motor lastikleriyle...
Duygulandıran fotoğraflar! Afrika'da motor lastikleriyle...
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