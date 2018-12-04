Türkiye'nin en iyi haber sitesi

salgınında yüzlerce ölü var

AA Dünya galerileri
Giriş Tarihi: 04.12.2018 23:00 Güncelleme Tarihi: 04.12.2018 23:02
Ebola salgınında yüzlerce ölü var

Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda temmuz sonunda başlayan salgınında bugüne kadar 212 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ebola salgınında yüzlerce ölü var

KDC Sağlık Bakanlığının Beni eyaletinde başlayıp Ituri eyaletine yayılan salgını ile ilgili son verilerine göre, salgının başlangıcından bu yana 444 kanamalı ateş vakası görüldü. Bu kişilerden 396'sının ebola virüsü taşıdığı tespit edildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ebola salgınında yüzlerce ölü var

Şu ana kadar 212 kişinin yaşamını yitirdiği salgında, virüsü kapan 140 kişi iyileşti.

Ebola salgınında yüzlerce ölü var

Ayrıca 444 kanamalı ateş vakası arasında sayılan ancak virüsünden kaynaklandığı kesinleşmeyen 48 ölümlü vaka daha bulunuyor.

Ebola salgınında yüzlerce ölü var

Bölgede 8 Ağustos'ta başlatılan kampanya kapsamında, bugüne kadar 36 bin 277 kişiye aşı yapıldı.

Ebola salgınında yüzlerce ölü var

KDC'de ilk kez 1976'da ortaya çıkan , Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı.

Ebola salgınında yüzlerce ölü var

Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında yaklaşık 30 bin kişiye virüsü bulaşmış ve 11 binden fazla kişi yaşamını yitirmişti.

BİZE ULAŞIN