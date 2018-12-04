KDC Sağlık Bakanlığının Beni eyaletinde başlayıp Ituri eyaletine yayılan ebola salgını ile ilgili son verilerine göre, salgının başlangıcından bu yana 444 kanamalı ateş vakası görüldü. Bu kişilerden 396'sının ebola virüsü taşıdığı tespit edildi.