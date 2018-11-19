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nasıl kurtulduğunu anlattı

Giriş Tarihi: 19.11.2018 10:02 Güncelleme Tarihi: 21.11.2018 09:48
Egzamadan nasıl kurtulduğunu anlattı

İngiltere'de yaşayan Camille Knowles'ın, tüm vücudunu kaplayan egzamalar nedeniyle hayatı alt üst olmuştu. Sağlık sorununun bir travmaya dönüşmesinin ardından egzamalarından işte böyle kurtuldu...

Egzamadan nasıl kurtulduğunu anlattı

İngiltere'de yaşayan Camille Knowles, çocukluğundan bu yana egzama sorunu ile mücadele ediyordu.

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Egzamadan nasıl kurtulduğunu anlattı

Egzama sorunu sebebiyle okul çağında arkadaşlarının kendisi ile alay ettiğini söyleyen Camilla için sağlık sorunu travma haline gelmişti.

Egzamadan nasıl kurtulduğunu anlattı

Arkadaş edinme sıkıntısı çeken Camilla, tüm bedenini kaplayan ve yaşamını alt üst eden lekelerden kurtulmak istedi.

Egzamadan nasıl kurtulduğunu anlattı

Sürekli olarak derisi kanayan ve bedeninin yandığını hisseden Camilla, kendisine hayatı zindan eden bu sorundan kurtulmanın yollarını aramaya koyuldu.

Egzamadan nasıl kurtulduğunu anlattı

15 yaşında doktorun yolunu tutan Camilla'ya yemesi yasak olan gıda ürünlerinin listesi verildi.

Egzamadan nasıl kurtulduğunu anlattı

Listedeki gıda ürünlerini tüketmeye özen gösteren Camilla'nın egzama sorunu azalmaya başladı.

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