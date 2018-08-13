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'dan 11 puan daha iyi! Dünya onu konuşuyor...

Ophelia isimli küçük kız , Stephen hawking gibi bilim insanlarını dahi geride bıraktı.

Giriş Tarihi: 13.08.2018 11:00 Güncelleme Tarihi: 13.08.2018 11:03
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'dan 11 puan daha iyi! Dünya onu konuşuyor...
Einstein'dan 11 puan daha iyi! Dünya onu konuşuyor...

Öyle ki, dünyanın konuştuğu çocuk Ophelia, ünlü fizikçilerden 11 puan daha iyi seviyede. İşte detaylar...

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'dan 11 puan daha iyi! Dünya onu konuşuyor...
Einstein'dan 11 puan daha iyi! Dünya onu konuşuyor...

Dünya 3 yaşındaki bu minik kızı konuşuyor. Dışarıdan sıradan bir çocuk gibi görünüyor; ancak aslında onu diğer tüm insanlardan ayıran öyle bir özelliği var ki...

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'dan 11 puan daha iyi! Dünya onu konuşuyor...
Einstein'dan 11 puan daha iyi! Dünya onu konuşuyor...

Henüz 3 yaşında olan İngiltere'nin en zeki kız çocuğu olan Ophelia Morgan-Dew; Albert ve Stephen Hawking'den daha yüksek IQ değerine sahip.

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'dan 11 puan daha iyi! Dünya onu konuşuyor...
Einstein'dan 11 puan daha iyi! Dünya onu konuşuyor...

Görelilik ve kara delikler üzerinde zihin bükme teorileri ortaya koyan deha fizikçilerden 11 puan daha iyi seviyede olan Ophelia'nın IQ'su 171.

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'dan 11 puan daha iyi! Dünya onu konuşuyor...
Einstein'dan 11 puan daha iyi! Dünya onu konuşuyor...

Deha çocukla gurur duyan annesi 31 yaşındaki Natalie Morgan, Ophelia'nın zekasının çok parlak olduğunu fark ettikten sonra onu uzmanlara götürmeye karar verdi.

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'dan 11 puan daha iyi! Dünya onu konuşuyor...
Einstein'dan 11 puan daha iyi! Dünya onu konuşuyor...

Ophelia'nın IQ'su, 162 IQ'ya sahip olan daha önceden İngiltere'nin en akıllı çocukları olarak bilinen 11 ve 12 yaşlarındaki çocuklardan daha yüksek.

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'dan 11 puan daha iyi! Dünya onu konuşuyor...
Einstein'dan 11 puan daha iyi! Dünya onu konuşuyor...

Çocuk, bir yaşından önce yaşadığı şeyleri bile net şekilde hatırlayabiliyor.

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