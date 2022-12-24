Giriş Tarihi: 24.12.2022 13:37
Güncelleme Tarihi: 24.12.2022
13:37
Eksi 45 derece! Hayat felç oldu, OHAL ilan edildi: 5 dakikada öldürüyor
ABD'de görülmemiş bir kış yaşanıyor. Ülke genelinde soğuk hava koşulları nedeyile 12 kişi hayatını kaybetti. 200 milyon kişiyi etkileyecek soğuk hava nedeniyle OHAL ilan edildi. Biden vatandaşları uyardı. Binlerce uçuş iptal edildi: Meteoroloji 'Nesilde bir kez' görülecek şiddette diyerek duyurduğu soğuk hava koşullarının hayati tehlike uluşturbileceği belirtildi. Öte yandan soğuklar zincirleme kazayı da beraberinde getirdi.