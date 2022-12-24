Eksi 45 derece! Hayat felç oldu, OHAL ilan edildi: 5 dakikada öldürüyor

ABD'de 'nesilde bir kez' görülebilecek bir kış yaşanıyor. Olumsuz hava koşulları ölümleri beravberinde getirdi. Edinilen bilgiye göre 12 kişi hayatını kaybetti. Scaıklıkların -45 dereceye kadar düştüğü bilinirken yetkililer hu hafta sonunda sıcaklığn -56 dereceye kadar düşebileceğini ve bu şiddetteki fırtınanın 5 dakikada donmaya neden olabileceğini belirtiyor.