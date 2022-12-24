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Haberler Galeri Eksi 45 derece! Hayat felç oldu, OHAL ilan edildi: 5 dakikada öldürüyor
Giriş Tarihi: 24.12.2022 13:37 Güncelleme Tarihi: 24.12.2022 13:37

Eksi 45 derece! Hayat felç oldu, OHAL ilan edildi: 5 dakikada öldürüyor

ABD'de görülmemiş bir kış yaşanıyor. Ülke genelinde soğuk hava koşulları nedeyile 12 kişi hayatını kaybetti. 200 milyon kişiyi etkileyecek soğuk hava nedeniyle OHAL ilan edildi. Biden vatandaşları uyardı. Binlerce uçuş iptal edildi: Meteoroloji 'Nesilde bir kez' görülecek şiddette diyerek duyurduğu soğuk hava koşullarının hayati tehlike uluşturbileceği belirtildi. Öte yandan soğuklar zincirleme kazayı da beraberinde getirdi.

Eksi 45 derece! Hayat felç oldu, OHAL ilan edildi: 5 dakikada öldürüyor

ABD'de 'nesilde bir kez' görülebilecek bir kış yaşanıyor. Olumsuz hava koşulları ölümleri beravberinde getirdi. Edinilen bilgiye göre 12 kişi hayatını kaybetti. Scaıklıkların -45 dereceye kadar düştüğü bilinirken yetkililer hu hafta sonunda sıcaklığn -56 dereceye kadar düşebileceğini ve bu şiddetteki fırtınanın 5 dakikada donmaya neden olabileceğini belirtiyor.

Eksi 45 derece! Hayat felç oldu, OHAL ilan edildi: 5 dakikada öldürüyor

ABD'de dondurucu kar fırtınası, ülke çapında 1 milyondan fazla kişiyi elektriksiz bırakırken hava şartlarına bağlı kazalarda 12 kişi hayatını kaybetti.

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Eksi 45 derece! Hayat felç oldu, OHAL ilan edildi: 5 dakikada öldürüyor

Ulusal Hava Servisi (NWS), Kuzey Kutbu'ndan gelerek ülkeyi etkisi altına alan dondurucu rüzgarların, ülkenin doğusunda hafta sonunda da etkisini sürdüreceğini duyurdu.

Eksi 45 derece! Hayat felç oldu, OHAL ilan edildi: 5 dakikada öldürüyor

BBC'nin haberine göre, ülke genelinde yaşanan hava koşullarına bağlı kazalarda 12 kişi hayatını kaybetti.

Eksi 45 derece! Hayat felç oldu, OHAL ilan edildi: 5 dakikada öldürüyor

ABD'de dondurucu soğuklardan 200 milyondan fazla kişinin etkilenmesi öngörülürken soğukların, Kanada sınırından Meksika sınırına kadar etkili olabileceği kaydedildi.

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