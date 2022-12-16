Elon Musk’tan çok konuşulacak hamle: ’Beni eleştirmeniz sorun değil, ifşa edemezsiniz’

İFŞA KRİZİ

Musk'ın tweetinde, "Herkes için olduğu gibi gazeteciler için de aynı kurallar geçerli. Bütün gün beni eleştirmeniz sorun değil ancak gerçek zamanlı konumumu ifşa etmeniz ve ailemi tehlikeye atmanız sorun." ifadesi yer aldı.