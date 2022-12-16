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Haberler Galeri Elon Musk'tan çok konuşulacak hamle: 'Beni eleştirmeniz sorun değil, ifşa edemezsiniz'
Giriş Tarihi: 16.12.2022 10:53 Güncelleme Tarihi: 16.12.2022 11:09

Elon Musk'tan çok konuşulacak hamle: 'Beni eleştirmeniz sorun değil, ifşa edemezsiniz'

Twitter'ın yeni sahini Elon Musk'tan çok konuşulacak bir hamle daha geldi. aralarında The New York Times, Washington Post, CNN ve Voice of America muhabirlerinin de bulunduğu bazı gazetecilerin hesabını askıya aldı. Bu hamlesi ile eleştirileri üzerine çeken Musk twitter'dan yaptığı bir paylaşımda 'Bütün gün beni eleştirmeniz sorun değil' ifadelerini kullandı.

Elon Musk’tan çok konuşulacak hamle: ’Beni eleştirmeniz sorun değil, ifşa edemezsiniz’

Twitter, aralarında The New York Times, Washington Post, CNN ve Voice of America muhabirlerinin de bulunduğu bazı gazetecilerin hesaplarını askıya aldı. Şirket, hesapları neden kapattığını, profillerini ve geçmiş paylaşımlarını neden ortadan kaldırdığını gazetecilere açıklamadı.

Elon Musk’tan çok konuşulacak hamle: ’Beni eleştirmeniz sorun değil, ifşa edemezsiniz’

Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, sosyal medya platformundan yaptığı bir paylaşımda; gazetecileri, kendisinin bulunduğu yer hakkındaki özel bilgileri paylaşmakla suçladı.

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Elon Musk’tan çok konuşulacak hamle: ’Beni eleştirmeniz sorun değil, ifşa edemezsiniz’

İFŞA KRİZİ

Musk'ın tweetinde, "Herkes için olduğu gibi gazeteciler için de aynı kurallar geçerli. Bütün gün beni eleştirmeniz sorun değil ancak gerçek zamanlı konumumu ifşa etmeniz ve ailemi tehlikeye atmanız sorun." ifadesi yer aldı.

Elon Musk’tan çok konuşulacak hamle: ’Beni eleştirmeniz sorun değil, ifşa edemezsiniz’

Olayın ardından Washington Post'un Genel Yayın Yönetmeni Sally Buzbee, teknoloji muhabiri Drew Harwell'in Twitter hesabının derhal eski durumuna getirilmesi çağrısında bulundu.

Elon Musk’tan çok konuşulacak hamle: ’Beni eleştirmeniz sorun değil, ifşa edemezsiniz’

Buzbee bir paylaşımında da "Hesapları askıya alması, Elon Musk'ın Twitter'ı ifade özgürlüğüne adanmış bir platform olarak yürütme niyetinde olduğu iddiasını doğrudan baltalıyor." değerlendirmesinde bulundu.

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