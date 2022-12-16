Giriş Tarihi: 16.12.2022 10:53
Güncelleme Tarihi: 16.12.2022
11:09
Elon Musk'tan çok konuşulacak hamle: 'Beni eleştirmeniz sorun değil, ifşa edemezsiniz'
Twitter'ın yeni sahini Elon Musk'tan çok konuşulacak bir hamle daha geldi. aralarında The New York Times, Washington Post, CNN ve Voice of America muhabirlerinin de bulunduğu bazı gazetecilerin hesabını askıya aldı. Bu hamlesi ile eleştirileri üzerine çeken Musk twitter'dan yaptığı bir paylaşımda 'Bütün gün beni eleştirmeniz sorun değil' ifadelerini kullandı.