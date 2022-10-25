Elon Musk’tan Yunanca paylaşım! Twitter’daki tek kelimelik tweet Yunanistan’ı karıştırdı

Son aylarda sosyal medya platformu Twitter'ı satın alma ihtimaliyle gündeme gelen Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, Yunanistan'ı karıştırdı. Musk, Twitter hesabından Yunanca tek kelimelik bir tweet attı: Diyalektik. Tweet, Yunanistan'da çokça kez paylaşıldı. Kimi sosyal medya kullanıcıları olayın Ukrayna'daki savaş ile alakalı olduğunu ve diyalog yoluyla çözüm çağrısında bulunulduğundan bahsetti. Bazı kullanıcılar ise Musk'ın 'iki taraflı diyalog' yöntemine atıfta bulunduğunu iddia etti. Musk'un gizemli tweeti saat 12.50 itibarıyla 7 bin 441 yoroum, 4 bin 18 retweet ve 50 binden fazla beğeni aldı. Yunanca tartışma sanatı anlamına gelen diyalektik genellikle akıl yürütme yoluna dayanan bir araştırma yöntemi olarak görülmektedir. Kavramda tez+antitez=sentez mantığı ilerlemektedir. Buna göre belirli bir konu zıt yönlerle ele alınır.