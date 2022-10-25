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Haberler Galeri Elon Musk'tan Yunanca paylaşım! Twitter'daki tek kelimelik tweet Yunanistan'ı karıştırdı
Giriş Tarihi: 25.10.2022 13:07 Güncelleme Tarihi: 25.10.2022 13:07

Elon Musk'tan Yunanca paylaşım! Twitter'daki tek kelimelik tweet Yunanistan'ı karıştırdı

Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk'ın Twitter'da yaptığı paylaşım Yunanistan'ı karıştırdı. Tek kelimelik bir tweet atan Musk'un Yunanca paylaşımındaki 'diyalektik' kelimesiyle ilgili sosyal medya kullanıcıları farklı yorumlarda bulundu.

Elon Musk’tan Yunanca paylaşım! Twitter’daki tek kelimelik tweet Yunanistan’ı karıştırdı

Son aylarda sosyal medya platformu Twitter'ı satın alma ihtimaliyle gündeme gelen Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, Yunanistan'ı karıştırdı.

Elon Musk’tan Yunanca paylaşım! Twitter’daki tek kelimelik tweet Yunanistan’ı karıştırdı

Musk, Twitter hesabından Yunanca tek kelimelik bir tweet attı: Diyalektik.

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Elon Musk’tan Yunanca paylaşım! Twitter’daki tek kelimelik tweet Yunanistan’ı karıştırdı

Tweet, Yunanistan'da çokça kez paylaşıldı. Kimi sosyal medya kullanıcıları olayın Ukrayna'daki savaş ile alakalı olduğunu ve diyalog yoluyla çözüm çağrısında bulunulduğundan bahsetti.

Elon Musk’tan Yunanca paylaşım! Twitter’daki tek kelimelik tweet Yunanistan’ı karıştırdı

Bazı kullanıcılar ise Musk'ın 'iki taraflı diyalog' yöntemine atıfta bulunduğunu iddia etti.

Elon Musk’tan Yunanca paylaşım! Twitter’daki tek kelimelik tweet Yunanistan’ı karıştırdı

Musk'un gizemli tweeti saat 12.50 itibarıyla 7 bin 441 yoroum, 4 bin 18 retweet ve 50 binden fazla beğeni aldı.

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