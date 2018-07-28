Türkiye'nin en iyi haber sitesi

yavru aslanları sevdi

Giriş Tarihi: 28.07.2018 17:24
  • 1
  • 18
yavru aslanları sevdi
Emine Erdoğan yavru aslanları sevdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi , Güney Afrika Cumhuriyeti ziyareti sırasında yavru aslanları sevdiği fotoğraf karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.

  • 2
  • 18
yavru aslanları sevdi
Emine Erdoğan yavru aslanları sevdi

, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, eşi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik ettiği Güney Afrika Cumhuriyeti ziyareti sırasında gittiği Johannesburg'daki Aslan Park'ta çekilen fotoğrafları paylaştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 18
yavru aslanları sevdi
Emine Erdoğan yavru aslanları sevdi

, yavru aslanları sevdiği fotoğrafların yer aldığı paylaşımında, "Güney Afrika Cumhuriyeti'ne gitmişken Aslan Park'ı ziyaret ederek yavru aslanları sevdik. Yaban hayatı yakından gözlemledik." ifadesini kullandı.

  • 4
  • 18
yavru aslanları sevdi
Emine Erdoğan yavru aslanları sevdi
  • 5
  • 18
yavru aslanları sevdi
Emine Erdoğan yavru aslanları sevdi
  • 6
  • 18
yavru aslanları sevdi
Emine Erdoğan yavru aslanları sevdi
  • 7
  • 18
yavru aslanları sevdi
Emine Erdoğan yavru aslanları sevdi
BİZE ULAŞIN