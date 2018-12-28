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'da 6,1 büyüklüğünde deprem

Giriş Tarihi: 28.12.2018 08:41
Endonezya'da 6,1 büyüklüğünde deprem

'nın Batı Papua eyaletinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya'da 6,1 büyüklüğünde deprem

Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumundan (BMKG) yapılan açıklamada, merkez üssü eyaletin başkenti Manokwari'nin 55 kilometre güneyi olan ve Türkiye saati ile 06.03'te meydana gelen yer sarsıntısının 26 kilometre derinlikte gerçekleştiği duyuruldu.

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Endonezya'da 6,1 büyüklüğünde deprem

Deprem sonrası, BMKG ve Pasifik Merkezi tsunami alarmı vermedi. Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin de henüz bir açıklama yapılmadı.

Endonezya'da 6,1 büyüklüğünde deprem

'da 28 Eylül'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğünde deprem ve ardından oluşan tsunamide 2 binden fazla kişi ölmüş, yaklaşık bin 500 kişinin ise kayıp olduğu açıklanmıştı.

Endonezya'da 6,1 büyüklüğünde deprem
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Endonezya'da 6,1 büyüklüğünde deprem
Endonezya'da 6,1 büyüklüğünde deprem
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