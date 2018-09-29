Endonezya’da felaket peş peşe geldi... Önce deprem ardından tsunami

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nın Palu şehrinde meydana gelen 7.5 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 384'e yükseldi. Cumartesi günü artçı depremlerden sonra meydana gelen 6 metre yüksekliğindeki dalgaların dövdüğü turizm kenti Palu'da ölü sayısı 384'de yükseldi. Endonezya Afet İdaresi Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, Jakarta'da basına yaptığı açıklamada 'Dün tsunami uyarısı yapıldığı zaman insanlar Palu şehrinin sahilinde hale etkinlikler yapıyordu. Dev dalgaların tsunami uyarısından sonra hemen kaçamayan insanları yuttu' dedi. İnsanlar cuma günü Palu şehrinde düzenlenen festival için sahilde toplanmıştı. Bazı insanların kurtulmak için 6 metre yüksekliğindeki ağaçlara tırmandığı belirtildi.