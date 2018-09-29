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’da felaket peş peşe geldi... Önce deprem ardından tsunami

Giriş Tarihi: 29.09.2018 13:34 Güncelleme Tarihi: 29.09.2018 13:35
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’da felaket peş peşe geldi... Önce deprem ardından tsunami
Endonezya’da felaket peş peşe geldi... Önce deprem ardından tsunami

'nın Sulawesi Adası'nın Palu şehrinde meydana gelen 7.5 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 384'e yükseldi.

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’da felaket peş peşe geldi... Önce deprem ardından tsunami
Endonezya’da felaket peş peşe geldi... Önce deprem ardından tsunami

Cumartesi günü artçı depremlerden sonra meydana gelen 6 metre yüksekliğindeki dalgaların dövdüğü turizm kenti Palu'da ölü sayısı 384'de yükseldi.

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’da felaket peş peşe geldi... Önce deprem ardından tsunami
Endonezya’da felaket peş peşe geldi... Önce deprem ardından tsunami

Afet İdaresi Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, Jakarta'da basına yaptığı açıklamada "Dün tsunami uyarısı yapıldığı zaman insanlar Palu şehrinin sahilinde hale etkinlikler yapıyordu.

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’da felaket peş peşe geldi... Önce deprem ardından tsunami
Endonezya’da felaket peş peşe geldi... Önce deprem ardından tsunami

Dev dalgaların tsunami uyarısından sonra hemen kaçamayan insanları yuttu" dedi.

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’da felaket peş peşe geldi... Önce deprem ardından tsunami
Endonezya’da felaket peş peşe geldi... Önce deprem ardından tsunami

İnsanlar cuma günü Palu şehrinde düzenlenen festival için sahilde toplanmıştı. Bazı insanların kurtulmak için 6 metre yüksekliğindeki ağaçlara tırmandığı belirtildi.

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’da felaket peş peşe geldi... Önce deprem ardından tsunami
Endonezya’da felaket peş peşe geldi... Önce deprem ardından tsunami
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’da felaket peş peşe geldi... Önce deprem ardından tsunami
Endonezya’da felaket peş peşe geldi... Önce deprem ardından tsunami
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