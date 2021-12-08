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Haberler Galeri Endonezya'da tehlike devam ediyor!
Giriş Tarihi: 08.12.2021 16:19 Güncelleme Tarihi: 08.12.2021 16:19

Endonezya'da tehlike devam ediyor!

Cumartesi günü Endonezya'da patlayan Semeru Yanardağı'nın etkileri halen devam ediyor. Bölgedeki şiddetli yağış ve lav akışı nedeniyle kayıp olan 16 kişiyi arama çalışmaları olumsuz etkileniyor. Yetkililer, ölü sayısının artabileceği düşüncesinde.

Endonezya’da tehlike devam ediyor!

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinde bulunan Semeru Yanardağı'nda 4 Kasım'da meydana gelen patlamanın ardından şiddetli yağış ve lav akışının kayıp 16 kişiyi arama kurtarma çalışmalarını engellediği bildirildi.

Endonezya’da tehlike devam ediyor!

Semeru Yanardağı Afet Acil Müdahale Komutanı Irwan Subekti yaptığı açıklamada, "Her gün yağmur yağıyor. Semeru'nun yamaçlarındaki durum yoğun dikkat gerektiriyor, volkanik aktivite belirtileri var." dedi.

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Endonezya’da tehlike devam ediyor!

3 bin 676 metrelik dağın tepesinden sıcak lavın hala aktığı belirtilirken, şiddetli yağışlar ve volkandan akan küllerle birlikte köylerin su altında kaldığı, yolların kapandığı ve 1 metreye ulaşan çamur katmanlarının oluştuğu kaydedildi.

Endonezya’da tehlike devam ediyor!

Yetkililer, koşulların ağır ekipman için uygun olmadığını söyleyerek, ölü sayısının artmasının beklendiğini aktardı.

Endonezya’da tehlike devam ediyor!

Semeru Yanardağı'nda 4 Kasım'da meydana gelen patlamada 34 kişi hayatını kaybetmiş, 16 kişi kaybolmuştu.

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