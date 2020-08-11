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Haberler Galeri Endonezya’daki Sinabung Yanardağı 3 gün içinde ikinci kez patladı

’daki 3 gün içinde ikinci kez patladı

Yanardağ patlamalarıyla gündeme gelen 'dan yine bir patlama haberi geldi. Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki 'nda 3 gün içinde ikinci kez patlama meydana geldi.

Giriş Tarihi: 11.08.2020 08:46 Güncelleme Tarihi: 11.08.2020 08:51
Endonezya’daki Sinabung Yanardağı 3 gün içinde ikinci kez patladı

'nın Sumatra adasındaki Pazartesi günü üç gün içinde ikinci kez patladı.

Endonezya’daki Sinabung Yanardağı 3 gün içinde ikinci kez patladı

Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG),'ndan püsküren kül ve dumanın, yanardağın kraterinden 5 bin metre yüksekliğe ulaştığını açıkladı.

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Endonezya’daki Sinabung Yanardağı 3 gün içinde ikinci kez patladı

PVMBG yetkilisi Simpang ve Merdeka bölgelerindeki yerel halk ve turistleri etkili olan kül yağmurlarına karşı uyarıda bulundu.

Endonezya’daki Sinabung Yanardağı 3 gün içinde ikinci kez patladı

Öte yandan 'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.

Endonezya’daki Sinabung Yanardağı 3 gün içinde ikinci kez patladı
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Endonezya’daki Sinabung Yanardağı 3 gün içinde ikinci kez patladı
Endonezya’daki Sinabung Yanardağı 3 gün içinde ikinci kez patladı
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