Engelli 4 çocuğu yanına alıp...

İngiltere'de yaşayan Benjamin Carpenter isimli adam, herkesi hayrete düşürecek bir yaşam hikayesine sahip. West Yorkshire'da yaşayan adamın yaptıkları binlerce kişiye ilham kaynağı oluşturdu. Çocukluğundan beri her zaman bir aile kurmak istediğini söyleyen adam bu isteğini 4 tane engelli bebeği evlatlık alarak yerine getirmiş. Çocukların yaşamlarını daha geçirmeleri için kendini adayan adam. Kendisi için biyolojik bir çocuğunun olmasının hiçbir zaman bir öncelik olmadığını söyleyen adam ilk kez 10 sene önce Benjamin'i evlatlık almış. 5 yaşındaki Lily duyma yetisine sahip değil. Ailedeki 6 yaşındaki Ruby'nin öz kardeşi Lily'nin başka sağlık sorunları da bulunuyor. 6 yaşındaki Ruby'nin ise fiziksel sorunları bulunuyor.