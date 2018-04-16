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4 çocuğu yanına alıp...

Giriş Tarihi: 16.04.2018 13:05 Güncelleme Tarihi: 16.04.2018 14:18
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4 çocuğu yanına alıp...
Engelli 4 çocuğu yanına alıp...

İngiltere'de yaşayan Benjamin Carpenter isimli adam, herkesi hayrete düşürecek bir yaşam hikayesine sahip.

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4 çocuğu yanına alıp...
Engelli 4 çocuğu yanına alıp...

'da yaşayan adamın yaptıkları binlerce kişiye ilham kaynağı oluşturdu.

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4 çocuğu yanına alıp...
Engelli 4 çocuğu yanına alıp...

luğundan beri her zaman bir kurmak istediğini söyleyen adam bu isteğini 4 tane bebeği evlatlık alarak yerine getirmiş.

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4 çocuğu yanına alıp...
Engelli 4 çocuğu yanına alıp...

ların yaşamlarını daha geçirmeleri için kendini adayan adam.

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4 çocuğu yanına alıp...
Engelli 4 çocuğu yanına alıp...

Kendisi için biyolojik bir çocuğunun olmasının hiçbir zaman bir öncelik olmadığını söyleyen adam ilk kez 10 sene önce Benjamin'i evlatlık almış.

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4 çocuğu yanına alıp...
Engelli 4 çocuğu yanına alıp...

5 yaşındaki Lily duyma yetisine sahip değil. Ailedeki 6 yaşındaki Ruby'nin öz kardeşi Lily'nin başka sağlık sorunları da bulunuyor.

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4 çocuğu yanına alıp...
Engelli 4 çocuğu yanına alıp...

6 yaşındaki Ruby'nin ise fiziksel sorunları bulunuyor.

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