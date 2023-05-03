’Erdoğan’ı yenmek zor’ diyen The Economist’in 14 Mayıs temennisi: Kılıçdaroğlu başa çıkması kolay bir ortak

Türk dış politikasının nasıl şekilleneceği konusunda yapılan analizlerin sonuncusu olan The Economist'in bir başka haberinde ise, Başkan Erdoğan'ın "Batı Erdoğan'a karşı olduğunu söylüyor. Benim milletim 14 Mayıs'ta bu oyunu bozacaktır. Türkiye seçimle birlikte Batı'ya büyük bir mesaj verecek" sözlerine dikkat çekildi.