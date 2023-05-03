Giriş Tarihi: 03.05.2023 10:32
Güncelleme Tarihi: 03.05.2023
10:41
'Erdoğan'ı yenmek zor' diyen The Economist'in 14 Mayıs temennisi: Kılıçdaroğlu başa çıkması kolay bir ortak
Sözde tarafsız Batı medyası Türkiye'de gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili yeni bir yazı kaleme aldı. 14 Mayıs seçimlerine günler kala the Economist 14 Mayıs temennisini yazdı. Seçimler sonrası Türk dış politikasının nasıl gelişeceğine yönelik analizde Erdoğan'ın yaptıklarını değiştirmeye kendini adamış bir Türk hükümetinin Batı'da bol bol iyi niyet göreceği belirtildi.