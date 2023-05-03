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Giriş Tarihi: 03.05.2023 10:32 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 10:41

'Erdoğan'ı yenmek zor' diyen The Economist'in 14 Mayıs temennisi: Kılıçdaroğlu başa çıkması kolay bir ortak

Sözde tarafsız Batı medyası Türkiye'de gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili yeni bir yazı kaleme aldı. 14 Mayıs seçimlerine günler kala the Economist 14 Mayıs temennisini yazdı. Seçimler sonrası Türk dış politikasının nasıl gelişeceğine yönelik analizde Erdoğan'ın yaptıklarını değiştirmeye kendini adamış bir Türk hükümetinin Batı'da bol bol iyi niyet göreceği belirtildi.

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’Erdoğan’ı yenmek zor’ diyen The Economist’in 14 Mayıs temennisi: Kılıçdaroğlu başa çıkması kolay bir ortak

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala dünya basınında Türkiye'deki seçim analizi ile ilgili çeşitli raporlar yayımlanıyor. Geçtiğimiz günlerde The Economist dergisinin araştırma ve analiz bölümü Economist Intelligence Unit (EIU) Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde olası kazananı ve sonrasında yaşanacakları değerlendirmişti.

’Erdoğan’ı yenmek zor’ diyen The Economist’in 14 Mayıs temennisi: Kılıçdaroğlu başa çıkması kolay bir ortak

Analizde, "Kıyasıya bir mücadele olacak. Erdoğan'ın 20 yıllık ikitdarının uzaması bekleniyor. Yüzde 13'ün üzerinde olan kararsız seçmen belirleyici rol oynayacak. Aynı zamanda Erdoğan'ın kişisel duruşu da bu durumu perçinliyor" denilmişti.

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’Erdoğan’ı yenmek zor’ diyen The Economist’in 14 Mayıs temennisi: Kılıçdaroğlu başa çıkması kolay bir ortak

Türk dış politikasının nasıl şekilleneceği konusunda yapılan analizlerin sonuncusu olan The Economist'in bir başka haberinde ise, Başkan Erdoğan'ın "Batı Erdoğan'a karşı olduğunu söylüyor. Benim milletim 14 Mayıs'ta bu oyunu bozacaktır. Türkiye seçimle birlikte Batı'ya büyük bir mesaj verecek" sözlerine dikkat çekildi.

’Erdoğan’ı yenmek zor’ diyen The Economist’in 14 Mayıs temennisi: Kılıçdaroğlu başa çıkması kolay bir ortak

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Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'yı serbest bırakacağı ve Erdoğan'ın attığı adımları değiştireceğini söyleyen bir Türk hükümetinin Batı'da bol bol iyi niyet göreceği ifade edildi.

’Erdoğan’ı yenmek zor’ diyen The Economist’in 14 Mayıs temennisi: Kılıçdaroğlu başa çıkması kolay bir ortak

Türkiye'nin Rusya ve Suriye tutumunda ise büyük bir değişiklik olmayacağı belirtiliyor.

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