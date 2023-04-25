Giriş Tarihi: 25.04.2023 14:31 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023 14:33

‘Erdoğan’ın sırrı ne?’ Türkiye’nin büyüleyici gelişimi Alman basınına damga vurdu!

Son dakika haberleri… Yalnızca Türkiye'nin değil, dünya siyasetinin de en önemli olaylarından biri olarak görülen 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kaldı. Seçimlere az zaman kala tüm dünyanın gözü Türkiye'deyken uluslararası basında analizler de peş peşe geliyor. Türkiye seçimlerini yakından takip eden Alman medyası bu kez da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkeden alacağı desteğe ilişkin bir araştırmaya yer verdi. Erdoğan'ın büyük destek almasındaki sırrı açıklayan Alman basını, Türkiye'nin büyüleyici gelişimine dikkat çekti.