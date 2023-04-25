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Haberler Galeri ‘Erdoğan’ın sırrı ne?’ Türkiye’nin büyüleyici gelişimi Alman basınına damga vurdu!
Giriş Tarihi: 25.04.2023 14:31 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023 14:33

‘Erdoğan’ın sırrı ne?’ Türkiye’nin büyüleyici gelişimi Alman basınına damga vurdu!

Son dakika haberleri… Yalnızca Türkiye'nin değil, dünya siyasetinin de en önemli olaylarından biri olarak görülen 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kaldı. Seçimlere az zaman kala tüm dünyanın gözü Türkiye'deyken uluslararası basında analizler de peş peşe geliyor. Türkiye seçimlerini yakından takip eden Alman medyası bu kez da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkeden alacağı desteğe ilişkin bir araştırmaya yer verdi. Erdoğan'ın büyük destek almasındaki sırrı açıklayan Alman basını, Türkiye'nin büyüleyici gelişimine dikkat çekti.

‘Erdoğan’ın sırrı ne?’ Türkiye’nin büyüleyici gelişimi Alman basınına damga vurdu!

Son dakika haberleriTürkiye'de 14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimler için geri sayım devam ediyor. Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden biri olarak görülen 14 Mayıs, uluslararası basın tarafından da yakından takip ediliyor. Sonuçları itibarıyla küresel siyasete de ciddi etkileri olabilecek Türkiye seçimlerine ilişkin analizlerse peş peşe geliyor.

‘Erdoğan’ın sırrı ne?’ Türkiye’nin büyüleyici gelişimi Alman basınına damga vurdu!

7'li koalisyonun başarısız vaatlerinden, Türkiye'nin bölgesel karmaşanın önündeki güç olduğuna kadar sayısız konuyu mercek altına alan Alman basını bu kez Almanya'da yaşayan Türk seçmenler arasında dikkat çeken bir araştırmaya imza attı.

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‘Erdoğan’ın sırrı ne?’ Türkiye’nin büyüleyici gelişimi Alman basınına damga vurdu!

ERDOĞAN'IN SIRRINI AÇIKLADILAR

Almanya'daki Türk seçmenlerin ezici bir çoğunluğunun Erdoğan'a destek verdiklerini yazan, ülkenin en büyük yayın kuruluşu Deutsche Welle, "Erdoğan'ın Almanya'daki popülaritesinin arkasında ne var? başlıklı analizinde çarpıcı ifadeler kullandı.

‘Erdoğan’ın sırrı ne?’ Türkiye’nin büyüleyici gelişimi Alman basınına damga vurdu!

"Erdoğan Almanya'da kesin olarak kazanacaktır" ifadesini kullanan DW, Türk seçmenlerin nabzını tuttu. 43 yıldır Köln'de yaşayan Türk vatandaşının sözlerine yer veren DW, Türkiye'nin Erdoğan önderliğindeki gelişimine dikkat çekti. Türkiye'nin sağlık, ulaşım ve savunma gibi çok çeşitli alanlarda geçmişle kıyaslanamayacak bir gelişmeye sahip olduğunu vurgulayan DW, "Türkiye'nin büyüleyici gelişimi"nin, seçmenlerin desteğindeki en önemli nokta olduğunu öne çıkardı.

‘Erdoğan’ın sırrı ne?’ Türkiye’nin büyüleyici gelişimi Alman basınına damga vurdu!

TÜRKİYE'NİN BÜYÜLEYİCİ GELİŞİMİ

Türk vatandaşının "Buraya geldiğimizde Almanya'dan büyülenmiştik. Yetkililer, hastaneler, otoyollar gerçekten muhteşemdi. Türkiye'de bir benzerini göremediğimiz için hep üzüldük. Son 20 yılda hastanelerimizin ve otoyollarımızın dünya standartlarında olduğunu gördük." sözlerine yer veren DW, seçmenlerin AK Parti'ye yönelik artan ilgisini de gündeme getirdi.

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