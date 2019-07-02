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Haberler Galeri Eşi bahçesine havuz yapmaya izin vermeyince öyle bir çözüm buldu ki...

Eşi bahçesine havuz yapmaya izin vermeyince öyle bir çözüm buldu ki...

Çılgın ve usta adam eşinden izin alamayınca çözümü yine kendisi buldu. Evlerinin bahçesine havuz yaptırmak için bir süre eşini ikna etmeye çalışan adam izini koparamayınca bambaşka bir yöntem denedi. Bulduğu ilginç yöntemle hem bahçenin kullanımını engellemedi hem de bir havuz sahibi oldu. Nasıl mı? çok şaşıracaksınız!

Giriş Tarihi: 02.07.2019 07:45 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020 12:00
Eşi bahçesine havuz yapmaya izin vermeyince öyle bir çözüm buldu ki...

İşte görebileceğiniz en ilginç havuzlardan biri böyle yapıldı!

Eşi bahçesine havuz yapmaya izin vermeyince öyle bir çözüm buldu ki...

Kare kare o ilginç ustalık!

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Eşi bahçesine havuz yapmaya izin vermeyince öyle bir çözüm buldu ki...
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Eşi bahçesine havuz yapmaya izin vermeyince öyle bir çözüm buldu ki...
Eşi bahçesine havuz yapmaya izin vermeyince öyle bir çözüm buldu ki...
Eşi bahçesine havuz yapmaya izin vermeyince öyle bir çözüm buldu ki...
Eşi bahçesine havuz yapmaya izin vermeyince öyle bir çözüm buldu ki...
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