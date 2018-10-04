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akıl hastanelerinden ürpertici kareler

Giriş Tarihi: 04.10.2018 12:32 Güncelleme Tarihi: 04.10.2018 13:26
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akıl hastanelerinden ürpertici kareler
Eski akıl hastanelerinden ürpertici kareler

akıl hastanelerinde çekilen kareler insanların kanını donduran cinsten. Tedavi yöntemleri görenleri şoke ediyor.

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akıl hastanelerinden ürpertici kareler
Eski akıl hastanelerinden ürpertici kareler

Foundling Hastanesi oyun odası, Washington, 1921

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akıl hastanelerinden ürpertici kareler
Eski akıl hastanelerinden ürpertici kareler

West Riding Akıl Hastanesinde sandalyeye bağlı bir hasta

Yorkshire İngiltere, 1869

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akıl hastanelerinden ürpertici kareler
Eski akıl hastanelerinden ürpertici kareler
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akıl hastanelerinden ürpertici kareler
Eski akıl hastanelerinden ürpertici kareler

Lobotomiyi icat eden kişi Dr. Freeman, Sunland Akıl Hastanesi'nde.

*Lökotomi olarak da bilinen beyin cerrahisi işlemidir. Beyindeki ön lobların uçlarındaki prefrontal korteks bağlantıların kesilmesi sonucu uygulanır. İlk başlarda lökotomi denilen bu uygulama, yapılmaya başlandığı 1935 yılından beri tartışmalı bir işlemdir. Ciddi yan etkileri olmasına karşın yirmi yıldan uzun bir süre boyunca psikiyatrik rahatsızlıklar için kullanılmış bir yöntemdir.

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akıl hastanelerinden ürpertici kareler
Eski akıl hastanelerinden ürpertici kareler

Lobotomi aletleri

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akıl hastanelerinden ürpertici kareler
Eski akıl hastanelerinden ürpertici kareler

1800'lü yıllardan bir hasta

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