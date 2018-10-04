Eski akıl hastanelerinden ürpertici kareler

Eski akıl hastanelerinde çekilen kareler insanların kanını donduran cinsten. Tedavi yöntemleri görenleri şoke ediyor. Foundling Hastanesi oyun odası, Washington, 1921 West Riding Akıl Hastanesinde sandalyeye bağlı bir hasta Yorkshire İngiltere, 1869 Lobotomiyi icat eden kişi Dr. Freeman, Sunland Akıl Hastanesi'nde. *Lökotomi olarak da bilinen beyin cerrahisi işlemidir. Beyindeki ön lobların uçlarındaki prefrontal korteks bağlantıların kesilmesi sonucu uygulanır. İlk başlarda lökotomi denilen bu uygulama, yapılmaya başlandığı 1935 yılından beri tartışmalı bir işlemdir. Ciddi yan etkileri olmasına karşın yirmi yıldan uzun bir süre boyunca psikiyatrik rahatsızlıklar için kullanılmış bir yöntemdir. Lobotomi aletleri 1800'lü yıllardan bir hasta