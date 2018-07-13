Eski sevgilisini düğününe çağırdı! Düğünde olanlar karşısında...

ABD'nin Nebraska eyaletinde bir kadın, düğününe herkesi şaşırtan ve garip bir isteği olan birini davet etti. Eski sevgilisinden aldığı şok eden yanıtı sosyal medyada paylaşan kadın gündeme oturdu. ABD'nin Nebraska eyaletinde yaşayan Hayley Stamper, sevgilisi Alex ile evlenmeye karar verdi. Çift, düğün hazırlıklarına başladı. Hayley, düğünün davetli listesini hazırlarken ani bir dürtü ile geçmişinden gelen şaşırtıcı bir ismi listeye eklemeye karar verdi. Bu kişi, 1 yıl önce ayrıldığı eski sevgilisi Thomas Hoefener'dı. Hoefener'e de davetiye gönderen Hayley, kağıdın üzerine katılım bilgisi ve şarkı önerisi seçenekleri ekledi. Genç adam, davetiyeye herkesi güldüren ve gündeme oturmalarına sebep olan ilginç bir cevap verdi. 'Bu şarkıyı çalarsan seninle dans edeceğim' notuyla istenen şarkı önerisine 'I Loved Her First' (Onu ilk ben sevmiştim) şarkısını yazdı.