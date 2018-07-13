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Eski sevgilisini düğününe çağırdı! Düğünde olanlar karşısında...

Giriş Tarihi: 13.07.2018 10:28 Güncelleme Tarihi: 13.07.2018 10:41
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Eski sevgilisini düğününe çağırdı! Düğünde olanlar karşısında...
Eski sevgilisini düğününe çağırdı! Düğünde olanlar karşısında...

'nin Nebraska eyaletinde bir kadın, düğününe herkesi şaşırtan ve garip bir isteği olan birini davet etti. Eski sevgilisinden aldığı şok eden yanıtı sosyal medyada paylaşan kadın gündeme oturdu.

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Eski sevgilisini düğününe çağırdı! Düğünde olanlar karşısında...
Eski sevgilisini düğününe çağırdı! Düğünde olanlar karşısında...

'nin Nebraska eyaletinde yaşayan Hayley Stamper, sevgilisi Alex ile evlenmeye karar verdi. Çift, düğün hazırlıklarına başladı.

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Eski sevgilisini düğününe çağırdı! Düğünde olanlar karşısında...
Eski sevgilisini düğününe çağırdı! Düğünde olanlar karşısında...

Hayley, düğünün davetli listesini hazırlarken ani bir dürtü ile geçmişinden gelen şaşırtıcı bir ismi listeye eklemeye karar verdi.

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Eski sevgilisini düğününe çağırdı! Düğünde olanlar karşısında...
Eski sevgilisini düğününe çağırdı! Düğünde olanlar karşısında...

Bu kişi, 1 yıl önce ayrıldığı eski sevgilisi Thomas Hoefener'dı.

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Eski sevgilisini düğününe çağırdı! Düğünde olanlar karşısında...
Eski sevgilisini düğününe çağırdı! Düğünde olanlar karşısında...

Hoefener'e de davetiye gönderen Hayley, kağıdın üzerine katılım bilgisi ve şarkı önerisi seçenekleri ekledi.

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Eski sevgilisini düğününe çağırdı! Düğünde olanlar karşısında...
Eski sevgilisini düğününe çağırdı! Düğünde olanlar karşısında...

Genç adam, davetiyeye herkesi güldüren ve gündeme oturmalarına sebep olan ilginç bir cevap verdi.

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Eski sevgilisini düğününe çağırdı! Düğünde olanlar karşısında...
Eski sevgilisini düğününe çağırdı! Düğünde olanlar karşısında...

'Bu şarkıyı çalarsan seninle dans edeceğim' notuyla istenen şarkı önerisine 'I Loved Her First' (Onu ilk ben sevmiştim) şarkısını yazdı.

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