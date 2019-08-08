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  • Esrarengiz kutudan çıkanlar şaşırttı! Ev sahibi gözlerine inanamadı...

Esrarengiz kutudan çıkanlar şaşırttı! Ev sahibi gözlerine inanamadı...

Herşey ABD'de yaşayan bir çiftin yıllardır kullandıkları eve tadilat yaptırmak istemeleriyle başladı. Evin çeşitli bölümlerinde tamirat işlemlerini başlamasıyla bodrum katında eski eşyaların arasında esrarengiz bir kutu buldular, içini açtıklarında ise gördükleri karşısında şaşkına döndüler. İşte o kutudan çıkanlar...

Giriş Tarihi: 08.08.2019 12:38 Güncelleme Tarihi: 08.08.2019 14:09
Esrarengiz kutudan çıkanlar şaşırttı! Ev sahibi gözlerine inanamadı...

ABD'de isimlerini açıklamayan bir çiftin eskiyen evlerine tadilat yaptırmak istemesiyle başlayan macerada evin bodrum katında bulunan eski bir kutu ev sahiplerine heyacanlı anlar yaşattı. Esrarengiz kutunun içini açtıklarında ortaya çıkanlar karşısında gözlerine inanamayan çift fotoğraflarını çekerek paylaşımda bulundu. İşte o ilginç kutudan çıkanlara ilişkin kareler...

Esrarengiz kutudan çıkanlar şaşırttı! Ev sahibi gözlerine inanamadı...

ABD'nin Ohio eyaletinde, ismini açıklamak istemeyen bir çift, yıllardır yaşadıkları evi tadilattan geçirmek istediklerinde, hayatlarının şokunu yaşadılar.



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Esrarengiz kutudan çıkanlar şaşırttı! Ev sahibi gözlerine inanamadı...

Yıllar önce evlerinin tadilatına bodrum katından başlama kararı alan çift, orada gizemli iki kutu bulacağından habersizdi.

Esrarengiz kutudan çıkanlar şaşırttı! Ev sahibi gözlerine inanamadı...

35 yaşındaki ev sahibi, kutulardan birini gördüğünde, bunun gizemli bir an olduğunu düşünerek kutuya yöneldiği süreci fotoğraflamaya başladı.

İşte o fotoğraflar...

Esrarengiz kutudan çıkanlar şaşırttı! Ev sahibi gözlerine inanamadı...
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Esrarengiz kutudan çıkanlar şaşırttı! Ev sahibi gözlerine inanamadı...
Esrarengiz kutudan çıkanlar şaşırttı! Ev sahibi gözlerine inanamadı...
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