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Esrarengiz kutudan çıkanlar şaşırttı! Ev sahibi gözlerine inanamadı...

Esrarengiz kutudan çıkanlar şaşırttı! Ev sahibi gözlerine inanamadı...

Herşey ABD'de yaşayan bir çiftin yıllardır kullandıkları eve tadilat yaptırmak istemeleriyle başladı. Evin çeşitli bölümlerinde tamirat işlemlerini başlamasıyla bodrum katında eski eşyaların arasında esrarengiz bir kutu buldular, içini açtıklarında ise gördükleri karşısında şaşkına döndüler. İşte o kutudan çıkanlar...

Giriş Tarihi: 08.08.2019 12:38 Güncelleme Tarihi: 08.08.2019 14:09 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





