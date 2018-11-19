Et yiyen bakteri hayatını kabusa çevirdi

Yüzünün sol kısmını et yiyen bakteri yüzünden kaybeden Donna Corden, ameliyatla yeni görüntüsüne kavuştu ve yaşadıklarını anlattı. 47 yaşında dört çocuk annesi olan Donna Corden'in hayatı, et yiyen bakteri sebebiyle kabusa döndü. Geçtiğimiz yıl ocak ayında mutfakta yere düşen ve alın kemiği kırılan Donna, önemli bir şeyi olmadığını düşündü. Fakat Donna'nın kızı annesini hastaneye götürdü. Donna'nın bedeni morarmaya ve böbrekleri çalışmamaya başladı. Doktorlar, Donna'nın oldukça nadir görülen ve son derece agresif olan bir bakteri türü kaptığını söyledi. Bakteri Donna'nın yüzünü yemeye başladı.