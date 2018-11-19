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hayatını kabusa çevirdi

Giriş Tarihi: 19.11.2018 14:25 Güncelleme Tarihi: 06.12.2018 10:19
Et yiyen bakteri hayatını kabusa çevirdi

Yüzünün sol kısmını yüzünden kaybeden Donna Corden, ameliyatla yeni görüntüsüne kavuştu ve yaşadıklarını anlattı.

Et yiyen bakteri hayatını kabusa çevirdi

47 yaşında dört çocuk annesi olan Donna Corden'in hayatı, sebebiyle kabusa döndü.

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Et yiyen bakteri hayatını kabusa çevirdi

Geçtiğimiz yıl ocak ayında mutfakta yere düşen ve alın kemiği kırılan Donna, önemli bir şeyi olmadığını düşündü.

Et yiyen bakteri hayatını kabusa çevirdi

Fakat Donna'nın kızı annesini hastaneye götürdü.

Et yiyen bakteri hayatını kabusa çevirdi

Donna'nın bedeni morarmaya ve böbrekleri çalışmamaya başladı.

Et yiyen bakteri hayatını kabusa çevirdi

Doktorlar, Donna'nın oldukça nadir görülen ve son derece agresif olan bir bakteri türü kaptığını söyledi.

Et yiyen bakteri hayatını kabusa çevirdi

Bakteri Donna'nın yüzünü yemeye başladı.

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