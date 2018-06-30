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yüzünden dudaklarını, kollarını ve bacaklarını kaybetti! Onun hayatı çok zor!

Giriş Tarihi: 30.06.2018 12:24 Güncelleme Tarihi: 30.06.2018 12:41
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yüzünden dudaklarını, kollarını ve bacaklarını kaybetti! Onun hayatı çok zor!
Et yiyen bakteri yüzünden dudaklarını, kollarını ve bacaklarını kaybetti! Onun hayatı çok zor!

Alex Lewis, uzuvlarını ve dudaklarını ölümcül bir enfeksiyon yüzünden kaybetti.

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yüzünden dudaklarını, kollarını ve bacaklarını kaybetti! Onun hayatı çok zor!
Et yiyen bakteri yüzünden dudaklarını, kollarını ve bacaklarını kaybetti! Onun hayatı çok zor!

2013 yılında yüzünden kollarını, bacaklarını ve dudaklarını kaybeden 38 yaşındaki Lewis'in hayatı birden kabusa döndü.

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yüzünden dudaklarını, kollarını ve bacaklarını kaybetti! Onun hayatı çok zor!
Et yiyen bakteri yüzünden dudaklarını, kollarını ve bacaklarını kaybetti! Onun hayatı çok zor!

Kangren yüzünden yüzünün bir kısmı ve dört uzvu da kesildi.

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yüzünden dudaklarını, kollarını ve bacaklarını kaybetti! Onun hayatı çok zor!
Et yiyen bakteri yüzünden dudaklarını, kollarını ve bacaklarını kaybetti! Onun hayatı çok zor!

Daily Mail'de yer alan habere göre; evli ve bir çocuk babası olan Lewis, hayata bağlanabilmek için çok uzun yollardan geçti.

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yüzünden dudaklarını, kollarını ve bacaklarını kaybetti! Onun hayatı çok zor!
Et yiyen bakteri yüzünden dudaklarını, kollarını ve bacaklarını kaybetti! Onun hayatı çok zor!

Hayat arkadaşı Lucy Townsend, onu bu zorlu süreçte hiç yalnız bırakmadı. Alex'in elini hiç bırakmadı.

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yüzünden dudaklarını, kollarını ve bacaklarını kaybetti! Onun hayatı çok zor!
Et yiyen bakteri yüzünden dudaklarını, kollarını ve bacaklarını kaybetti! Onun hayatı çok zor!

Lewis, kesilen uzuvlarının yerine takılan protezler takıldığında çok zor günler geçirdi.

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yüzünden dudaklarını, kollarını ve bacaklarını kaybetti! Onun hayatı çok zor!
Et yiyen bakteri yüzünden dudaklarını, kollarını ve bacaklarını kaybetti! Onun hayatı çok zor!

Protezler takıldı, onları kullanmaya başladı, dudakları olmadığı için öncelerde plastik ağızlık yapıldı.

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