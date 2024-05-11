Eurovision’da İsrail’e öfke büyüyor! Yarışmacı gözyaşlarıyla itiraf etti: İsimleri okununca…

SANSÜR GECİKMEDİ

Bambie Thug, ekibiyle bu isteğe karşı mücadele ettiklerini belirterek, nihayetinde "Ateşkes" yazısının kalması konusunda EBU yetkililerini ikna ettiklerini bildirmişti.

Ancak bir süre sonra EBU yetkililerinin bu yazının da silinmesi talebiyle geldiğini kaydeden Bambie Thug, paylaşımında "Sahneye çıkışımdan yaklaşık bir saat önce bir iç toplantı yaptıklarını, 'ateşkes' ifadesinin artık kabul edilemez olduğunu ve bunu kaldırmazsam sahneye çıkmama izin verilmeyeceğini öğrendim." ifadesine yer vermişti.