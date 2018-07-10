Ev kirasından bıkınca...

Ev kirasından sıkılan bir çift çözümü çok ilginç bir yolla çözdü. Washington'da yaşayan çift ev kiralarından bıkıp kendi evlerini yaptı. Havacılık imalathanesinde çalışan Brain ve iç mimar eşi Sullivans ile beraber hurdalık bir okul otobüsü satın alıp günlerce üzerinde çalışıp harika bir eve çevirmeyi başardı. 2800 dolara aldıkları hurdalık otobüsü yeni baştan yaptılar. Havacılık imalathanesinde çalışan Brain ve iç mimar eşi Sullivans ile beraber hurdalık bir okul otobüsü satın alıp günlerce üzerinde çalışıp harika bir eve çevirmeyi başardı. 'Özgürlük. Özgürüz, paramız, zamanımız ve yerimiz var artık. Daha az stres görüyoruz, hayattan zevk almak için daha fazla zamanımız var ve en önemlisi de çocuklarımız daha mutlu' Üç çocuklarıyla beraber yaşayan çift nereye isterlerse oraya seyahat edip evlerini kurmanın tadını çıkartıyor. İşte çılgın çiftin adım adım yaptıkları otobüs ev: