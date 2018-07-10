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Ev kirasından bıkınca...

Giriş Tarihi: 10.07.2018 09:30 Güncelleme Tarihi: 10.07.2018 09:34
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Ev kirasından bıkınca...
Ev kirasından bıkınca...

Ev kirasından sıkılan bir çift çözümü çok ilginç bir yolla çözdü.

Washington'da yaşayan çift ev kiralarından bıkıp kendi evlerini yaptı.

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Ev kirasından bıkınca...
Ev kirasından bıkınca...

Havacılık imalathanesinde çalışan Brain ve iç mimar eşi Sullivans ile beraber hurdalık bir okul otobüsü satın alıp günlerce üzerinde çalışıp harika bir eve çevirmeyi başardı.

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Ev kirasından bıkınca...
Ev kirasından bıkınca...

2800 dolara aldıkları hurdalık otobüsü yeni baştan yaptılar.

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Ev kirasından bıkınca...
Ev kirasından bıkınca...

Havacılık imalathanesinde çalışan Brain ve iç mimar eşi Sullivans ile beraber hurdalık bir okul otobüsü satın alıp günlerce üzerinde çalışıp harika bir eve çevirmeyi başardı.

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Ev kirasından bıkınca...
Ev kirasından bıkınca...

'Özgürlük. Özgürüz, paramız, zamanımız ve yerimiz var artık. Daha az stres görüyoruz, hayattan zevk almak için daha fazla zamanımız var ve en önemlisi de çocuklarımız daha mutlu'

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Ev kirasından bıkınca...
Ev kirasından bıkınca...

Üç çocuklarıyla beraber yaşayan çift nereye isterlerse oraya seyahat edip evlerini kurmanın tadını çıkartıyor.

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Ev kirasından bıkınca...
Ev kirasından bıkınca...

İşte çılgın çiftin adım adım yaptıkları otobüs ev:

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