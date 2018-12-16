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Ev kirasından bıkınca bakın ne yaptılar

'nin eyaletinde ev kirası ödemekten bunalan çiftin yaptıkları herkesi hayrete düşürdü. Washington'da yaşayan çift ev kirası ödememek için öyle bir yöntem bulduları ki kimse gördüklerine inanamadı. İşte o görüntüler...

Giriş Tarihi: 16.12.2018 14:44
Ev kirasından bıkınca bakın ne yaptılar

'da yaşayan çift ev kiralarından bıkıp kendi evlerini yaptı.

Ev kirasından bıkınca bakın ne yaptılar

Havacılık imalathanesinde çalışan Brain ve iç mimar eşi Sullivans ile beraber hurdalık bir okul otobüsü satın alıp günlerce üzerinde çalışıp harika bir eve çevirmeyi başardı.

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Ev kirasından bıkınca bakın ne yaptılar

2800 dolara aldıkları hurdalık otobüsü yeni baştan yaptılar.

Ev kirasından bıkınca bakın ne yaptılar

Havacılık imalathanesinde çalışan Brain ve iç mimar eşi Sullivans ile beraber hurdalık bir okul otobüsü satın alıp günlerce üzerinde çalışıp harika bir eve çevirmeyi başardı.

Ev kirasından bıkınca bakın ne yaptılar

'Özgürlük. Özgürüz, paramız, zamanımız ve yerimiz var artık. Daha az stres görüyoruz, hayattan zevk almak için daha fazla zamanımız var ve en önemlisi de çocuklarımız daha mutlu'

Ev kirasından bıkınca bakın ne yaptılar

Üç çocuklarıyla beraber yaşayan çift nereye isterlerse oraya seyahat edip evlerini kurmanın tadını çıkartıyor.

Ev kirasından bıkınca bakın ne yaptılar

İşte çılgın çiftin adım adım yaptıkları otobüs ev:

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