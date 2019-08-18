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Evde yaptı dünyayı şaşırttı!

Evinde imkanlarla küçük bir uçak yaptı dünyayı şaşırttı! Son yıllarda sayesinde yeteneklerini sergileyen isimlere her gün bir yenisi ekleniyor. Bu defa yapılan gerçekten hayran bıraktı. Kendi imkanlarını kullanarak büyük bir ustalığa imza atan adam çalışmasını Youtube üzerinden paylaştı ve büyük yankı uyandırdı. Her anını detaylarıyla gösteren adamın işinin sonucu ise görenleri hayret ettirdi. İşte Creative Channel youtube kanalında paylaşılan ve izleyenleri şaşkınlığa uğratan o anlar!

Giriş Tarihi: 18.08.2019 14:44 Güncelleme Tarihi: 18.08.2019 14:50
Evde yaptı dünyayı şaşırttı!

İşte kare akre ünlü sayfasında paylaşılan o çalışma!

Evde yaptı dünyayı şaşırttı!
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Evde yaptı dünyayı şaşırttı!
Evde yaptı dünyayı şaşırttı!
Evde yaptı dünyayı şaşırttı!
Evde yaptı dünyayı şaşırttı!
Evde yaptı dünyayı şaşırttı!
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