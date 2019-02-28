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Evi kiraladığına pişman oldu! Zeminde bulduğu gizli bölme...

Evi kiraladığına pişman oldu! Zeminde bulduğu gizli bölme...

Kiraladığı yeni daireye çıkan genç adam evde bulduğu gizli bölmenin kapağını açınca şoke oldu. İrlandalı Daniel, banyonun girişindeki zeminde keşfettiği kapağın altından çıkan deponun, aslında bir zindan olduğunu fark edince önce heyecanlandı sonra ise evi tuttuğuna pişman oldu. İşte evdeki gizli bölmeden çıkanlar

Giriş Tarihi: 28.02.2019 10:54 Güncelleme Tarihi: 28.02.2019 11:51 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





