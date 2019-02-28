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Evi kiraladığına pişman oldu! Zeminde bulduğu ...

Kiraladığı yeni daireye çıkan genç adam evde bulduğu gizli bölmenin kapağını açınca şoke oldu. İrlandalı Daniel, banyonun girişindeki zeminde keşfettiği kapağın altından çıkan deponun, aslında bir zindan olduğunu fark edince önce heyecanlandı sonra ise evi tuttuğuna pişman oldu. İşte evdeki gizli bölmeden çıkanlar

Giriş Tarihi: 28.02.2019 10:54 Güncelleme Tarihi: 28.02.2019 11:51
Evi kiraladığına pişman oldu! Zeminde bulduğu gizli bölme...

İrlandalı Daniel Carley, İngiltere'de yeni bir daireye taşındı ve bu evi tanıtmak amacıyla video kaydı yapmaya karar verdi.

Evi kiraladığına pişman oldu! Zeminde bulduğu gizli bölme...

Çok iyi bir daireye yerleştiğini düşünüyordu. Ufak ama kullanışlıydı. Mutfak ve oturma odası oldukça yüksek tavanlıydı.

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Evi kiraladığına pişman oldu! Zeminde bulduğu gizli bölme...

Ters dubleks şeklindeki evin üst katında sadece bir yatak ve tavana full döşenmiş ayna vardı. Bu İrlandalı genç için gayet uygundu.

Evi kiraladığına pişman oldu! Zeminde bulduğu gizli bölme...

Fonksiyonel bir duş kabini vardı. Tam o anda banyonun gişrişindeki zeminde bir kapak olduğunu keşfetti.

Evi kiraladığına pişman oldu! Zeminde bulduğu gizli bölme...

kontratında böyle bir detay yoktu.

Evi kiraladığına pişman oldu! Zeminde bulduğu gizli bölme...

Açmaya karar verdi.

Evi kiraladığına pişman oldu! Zeminde bulduğu gizli bölme...

Karşısına bazı aletler ve eski boya tenekeleri için bir depo çıktığını düşündü. Fakat depoyu incelediğinde aşağı inen bir merdiven olduğunu keşfetti.

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