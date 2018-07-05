Evlendikten sonra değişti: Artık Meghan'ın elini eskisi gibi tutmuyor

Kraliyet etikat uzmanlarına göre bunun nedeni artık çiftin daha profesyonel davranmaya başlaması. Bu konuda yapılan yorum ise şöyle: Nişanlarının açıklandığı gün basın karşısına çıktıklarında Prens Harry ile Meghan Markle birbirlerinin elini bir an bile bırakmamışlardı.