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Felaket büyüyor! Mauritius'ta karaya oturan tankeri ikiye bölündü

Dünya geçtiğimiz haftalarda büyük bir çevre felaketi haberiyle sarsılmıştı. MV Wakashio adlı tankerinin Mauritius Adaları'nda karaya oturmasının ardından denize tonlarca petrol sızmaya başlamıştı. Tankerin ikiye bölünmesiyle ekolojik felaket daha da büyüdü. İşte bu çevre felaketinin korkunç görüntüleri ve son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 16.08.2020 12:50 Güncelleme Tarihi: 16.08.2020 12:59
Felaket büyüyor! Mauritius'ta karaya oturan petrol tankeri ikiye bölündü

Felaket bölgesi olarak tanımlanabilecek Maauritius'tan kötü haberler geliyor.

Felaket büyüyor! Mauritius'ta karaya oturan petrol tankeri ikiye bölündü

Hint Okyanusu'nun güneybatısındaki Mauritius'da 25 Temmuz'da karaya oturan ve 4 bin ton taşıyan tanker ikiye bölündü.

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Felaket büyüyor! Mauritius'ta karaya oturan petrol tankeri ikiye bölündü

Mauritius Başbakanı Pravind Jugnauth, yaptıkları çalışmayla daha önce sızıntıyı durdurmayı başardıklarını, ancak tanker ikiye bölününce kontrolsüz bir şekilde okyanusa yayılmaya devam ettiğini belirtti.

Felaket büyüyor! Mauritius'ta karaya oturan petrol tankeri ikiye bölündü

MAURİTİUS HÜKÜMETİ TAZMİNAT TALEP EDECEK
Japon bandıralı tankerin içinde bulunan Mauritius ve Japon yetkililer tarafından boşaltılmaya devam ediyordu.

Felaket büyüyor! Mauritius'ta karaya oturan petrol tankeri ikiye bölündü

Mauritius hükümeti dün gece yaptığı açıklamada, tanker sahibinden temizlik masrafları, hasarlar ve kazadan geçim kaynağı etkilenen herkes için tazminat talep ettiklerini söyledi.

Felaket büyüyor! Mauritius'ta karaya oturan petrol tankeri ikiye bölündü

Ancak, Mauritius hükümetinin sorumluluk kabul etmeyeceğini vurguladı.

Felaket büyüyor! Mauritius'ta karaya oturan petrol tankeri ikiye bölündü
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