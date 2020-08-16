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Felaket büyüyor! Mauritius'ta karaya oturan petrol tankeri ikiye bölündü
Dünya geçtiğimiz haftalarda büyük bir çevre felaketi haberiyle sarsılmıştı. MV Wakashio adlı petrol tankerinin Mauritius Adaları'nda karaya oturmasının ardından denize tonlarca petrol sızmaya başlamıştı. Tankerin ikiye bölünmesiyle ekolojik felaket daha da büyüdü. İşte bu çevre felaketinin korkunç görüntüleri ve son dakika haberinin ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 16.08.2020
12:50
Güncelleme Tarihi: 16.08.2020
12:59
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