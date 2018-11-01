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' kız' büyüdü, işte son hali!

Sosyal medyada yıllardır birçok mizansene konu olan " Kız" olarak tanınan Zoë Roth'un son hali görenleri şaşkına çeviriyor.

Giriş Tarihi: 01.11.2018 09:38 Güncelleme Tarihi: 01.11.2018 10:04
'Felaket kız' büyüdü, işte son hali!

" Kız" büyüdü, internete yeni fotoğrafları düştü..

'Felaket kız' büyüdü, işte son hali!

Facebook, Twitter ya da herhangi bir sosyal ağda dolaşırken en az bir kez görmüşsünüzdür..

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'Felaket kız' büyüdü, işte son hali!

Küçük bir kız, yanmakta olan bir evin önünde kameraya dönerek bir gülücük atıyor..

'Felaket kız' büyüdü, işte son hali!

Peki, bu fotoğrafın hikayesinin ne olduğunu ya da Disaster Girl ( Kız) lakaplı bu küçük kıza ne olduğunu hiç merak ettiniz mi?

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'Felaket kız' büyüdü, işte son hali!

Kız, bugünlerde 18 yaşında bir Amerikalı genç kız olan Zoë Roth'tan başkası değil..

'Felaket kız' büyüdü, işte son hali!

Roth, şeytani gülüşünü yapalı 14 seneden fazla zaman geçti, fakat Kız lakabı üzerine yapışmış durumda..

'Felaket kız' büyüdü, işte son hali!

Çevrimiçi ortamlarda paylaşılan gönderilerde Roth'un efsanevi gülüşü Titanik'in batışından atom bombasının patlama anına kadar pek çok yere yapıştırıldı..

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