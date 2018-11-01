'Felaket kız' büyüdü, işte son hali!

Sosyal medyada yıllardır birçok mizansene konu olan 'Felaket Kız' olarak tanınan Zoë Roth'un son hali görenleri şaşkına çeviriyor. 'Felaket Kız' büyüdü, internete yeni fotoğrafları düştü.. Facebook, Twitter ya da herhangi bir sosyal ağda dolaşırken en az bir kez görmüşsünüzdür.. Küçük bir kız, yanmakta olan bir evin önünde kameraya dönerek bir gülücük atıyor.. Peki, bu fotoğrafın hikayesinin ne olduğunu ya da Disaster Girl (Felaket Kız) lakaplı bu küçük kıza ne olduğunu hiç merak ettiniz mi? . Felaket Kız, bugünlerde 18 yaşında bir Amerikalı genç kız olan Zoë Roth'tan başkası değil.. Roth, şeytani gülüşünü yapalı 14 seneden fazla zaman geçti, fakat Felaket Kız lakabı üzerine yapışmış durumda.. Çevrimiçi ortamlarda paylaşılan gönderilerde Roth'un efsanevi gülüşü Titanik'in batışından atom bombasının patlama anına kadar pek çok yere yapıştırıldı..