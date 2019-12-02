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Fenomen balıkçı tuhaf deniz canlıları yakaladı! Sanki bu dünyadan değil

Sosyal medyanın en popüler isimlerinden birinin balıkçı olduğunu biliyor muydunuz? Üstelik bu balıkçı bir Rus! 'da Murmansk şehrinde yaşayan, Roman Fedortsov denizin derinliklerinden daha önce görmediğiniz, aslında hayal bile edemeyeceğiniz canlıları paylaşıyor. Bu paylaşımlarına ise dünyadan yüzbinlerce takipçisi büyük ilgi gösteriyor. Kimileri gerçekten uzaydan çıkmış gibi olan bu canlıları görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Rus balıkçı son paylaşımlarından birinde balığın fotorğafının altına "Bir daha denize giremeyeceğim!" yazdı.

Giriş Tarihi: 02.12.2019 07:19 Güncelleme Tarihi: 02.12.2019 07:45
Fenomen balıkçı tuhaf deniz canlıları yakaladı! Sanki bu dünyadan değil

39 yaşındaki Roman Fedortsov, yaşamının büyük bir bölümünü balıkçı teknelerinde geçirdi.

Fenomen balıkçı tuhaf deniz canlıları yakaladı! Sanki bu dünyadan değil

Deniz hayatı ile yakından ilgili olan Roman Fedortsov, bugüne dek keşfettiği ilginç deniz canlılarının görüntülerini sosyal medya hesabında paylaşıyor.

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Fenomen balıkçı tuhaf deniz canlıları yakaladı! Sanki bu dünyadan değil

Roman Fedortsov'un paylaşımları arasında dev dişli ve gözlü balıklar, damla formunda canlılar ve daha birçok farklı tür bulunuyor.

Fenomen balıkçı tuhaf deniz canlıları yakaladı! Sanki bu dünyadan değil

Bazı deniz canlıları bu dünyaya ait değilmiş izlenimi veriyor.

Fenomen balıkçı tuhaf deniz canlıları yakaladı! Sanki bu dünyadan değil

'nın Murmansk kentinde yaşayan Roman Fedortsov, birçoğu hayali kahramanlara benzeyen deniz canlıları için eğlenceli yorumlarda da bulunuyor.

Fenomen balıkçı tuhaf deniz canlıları yakaladı! Sanki bu dünyadan değil

Fedortsov paylaşımlarından birinde mantara benzeyen turuncu bir canlı için, animasyon komedi dizisi South Park'ta geçen, "Aman tanrım. Kenny'i öldürdüler!" sözlerine atıfta bulundu.

Fenomen balıkçı tuhaf deniz canlıları yakaladı! Sanki bu dünyadan değil

Eğlenceli yazıların yanı sıra bilgilendirici notlar da yazan Fedortsov, deniz anemonu canlısının yer aldığı bir başka paylaşımda ise Fedortsov, "Deniz anemonları yırtıcı omurgasız canlılardır. İskeleti yoktur." yazıyor.

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