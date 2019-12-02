Fenomen balıkçı tuhaf deniz canlıları yakaladı! Sanki bu dünyadan değil
Fenomen balıkçı tuhaf deniz canlıları yakaladı! Sanki bu dünyadan değil
Sosyal medyanın en popüler isimlerinden birinin balıkçı olduğunu biliyor muydunuz? Üstelik bu balıkçı bir Rus! Rusya'da Murmansk şehrinde yaşayan, Roman Fedortsov denizin derinliklerinden daha önce görmediğiniz, aslında hayal bile edemeyeceğiniz canlıları paylaşıyor. Bu paylaşımlarına ise dünyadan yüzbinlerce takipçisi büyük ilgi gösteriyor. Kimileri gerçekten uzaydan çıkmış gibi olan bu canlıları görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Rus balıkçı son paylaşımlarından birinde balığın fotorğafının altına "Bir daha denize giremeyeceğim!" yazdı.
Giriş Tarihi: 02.12.2019
07:19
Güncelleme Tarihi: 02.12.2019
07:45
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