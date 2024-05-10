Giriş Tarihi: 10.05.2024 10:03
Güncelleme Tarihi: 10.05.2024
10:07
Filistin halkını kapana kıstıran katliam ordusundan ABD itirafı: İhanete uğradık!
Son dakika haberleri: Gazze'de başlattıkları soykırımda şimdi de Filistin halkının son sığınağı olan Refah'ı işgal eden İsrail ordusu, katliamda geri adım atmıyor. Refah sınır kentini tanka boğan İsrail ordusu bir yandan katliamda kararlı olduğunun altını çizerken diğer yandan en büyük müttefiki ABD ile bir krizin eşiğine geldi. İsrail basını İsrail ile ABD arasındaki gerilimi manşete taşıdı.