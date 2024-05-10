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Giriş Tarihi: 10.05.2024 10:03 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 10:07

Filistin halkını kapana kıstıran katliam ordusundan ABD itirafı: İhanete uğradık!

Son dakika haberleri: Gazze'de başlattıkları soykırımda şimdi de Filistin halkının son sığınağı olan Refah'ı işgal eden İsrail ordusu, katliamda geri adım atmıyor. Refah sınır kentini tanka boğan İsrail ordusu bir yandan katliamda kararlı olduğunun altını çizerken diğer yandan en büyük müttefiki ABD ile bir krizin eşiğine geldi. İsrail basını İsrail ile ABD arasındaki gerilimi manşete taşıdı.

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Filistin halkını kapana kıstıran katliam ordusundan ABD itirafı: İhanete uğradık!

Son dakika haberleri: İsrail ordusu Gazze işgalinde son olarak sınır kenti Refah'ı işgal etti. 7 Ekim'den bu yana, katliamda en büyük müttefiki olan ABD'nin de desteğiyle Gazze Şeridi'ni harabeye çeviren, 1,7 milyon sivili açlık ve susuzluktan ölüme mahkum eden, 35 bine yakın sivili katleden İsrail ordusu, Refah işgalini de gözünü kırpmadan başlattı.

Filistin halkını kapana kıstıran katliam ordusundan ABD itirafı: İhanete uğradık!

İsrail ordusunun, Gazze'nin güneyindeki Refah'a başlattığı kara saldırısı ve yardım girişlerini engellemesi neticesinde güneydeki kentlerde yaşayan 1,7 milyon Filistinliyi açlığın beklediği sık sık dile getirilirken ABD ile İsrail arasında yaşanan "anlaşmazlık" İsrail medyasına damga vurdu.

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Filistin halkını kapana kıstıran katliam ordusundan ABD itirafı: İhanete uğradık!

"HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIK"

ABD Başkanı Joe Biden önceki gün CNN'e verdiği röportajda, İsrail'in Refah'a geniş çaplı bir saldırıyla girmesi durumunda bu ülkeye silah göndermeyi durduracağını söylemişti. ABD Başkanı, "Eğer Refah'a girerlerse, henüz (kapsamlı bir saldırıyla) girmediler, eğer girerlerse o zaman Refah'ta ve diğer şehirlerde kullanılan silahları göndermeyeceğimi açıkça belirttim." diye konuşmuştu.

Filistin halkını kapana kıstıran katliam ordusundan ABD itirafı: İhanete uğradık!

İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, İsrail haber kanalı Channel 12'ye yaptığı açıklamada, Biden'ın açıklamasının "sinir bozucu" olduğunu ve "hayal kırıklığı yarattığını" ifade etmişti.

Filistin halkını kapana kıstıran katliam ordusundan ABD itirafı: İhanete uğradık!

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD'nin İsrail'e yönelik yakın vadeli güvenlik yardımlarını gözden geçirdiğini belirterek, sevkiyatı durdurulan silah yardımının akıbeti ile ilgili nihai bir kararı vermediklerini bildirdi.

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