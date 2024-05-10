Filistin halkını kapana kıstıran katliam ordusundan ABD itirafı: İhanete uğradık!

Son dakika haberleri: İsrail ordusu Gazze işgalinde son olarak sınır kenti Refah'ı işgal etti. 7 Ekim'den bu yana, katliamda en büyük müttefiki olan ABD'nin de desteğiyle Gazze Şeridi'ni harabeye çeviren, 1,7 milyon sivili açlık ve susuzluktan ölüme mahkum eden, 35 bine yakın sivili katleden İsrail ordusu, Refah işgalini de gözünü kırpmadan başlattı.