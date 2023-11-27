Filistinli esir çocuk İsrail zulmünü anlattı: "Her hafta bizleri dövmeye gelirlerdi"

İsrail ile Hamas arasındaki esir takası mutabakatı kapsamında şu ana kadar Gazze Şeridi'nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 40 İsrailli esir, İsrail hapis AA muhabirine açıklama yapan Marmaş, 5 aydır İsrail hapishanesinde 'idari tutuklu' olarak tutulduğunu söyledi. İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin, Hamas 'Sabah uyanıp yüzümü yıkadıktan sonra biraz Kur'an-ı Kerim okudum, sonrasında serbest kalacak esirlerin isimlerini belirlemek üzere İsrail askerlerinin koğuşlar 'HER HAFTA BİZLERİ DÖVMEYE GELİRLERDİ' İsrail'in Ofer Hapishanesi'nden çıkarıldığını aktaran Marmaş, 'Ofer Hapishanesi'nde sabah saat 08.00'den itibaren Uluslar Serbest bırakılan Filistinli çocuk, İsrail askerlerinin soğuk havada kendilerine sadece ince bir çarşaf verdiğini söyleyerek 'Her hafta bizleri dövmeye gelirler Filistinli çocuk Marmaş, İsrailli askerlerin bir defasında hava çok soğuk olmasına rağmen hapishanedeki Filistinlilerin üzerine su sıktığını anlattı. Marmaş ayr Serbest bırakılmanın mutluluğunu yaşayan Filistinli çocuk esir, İsrail ordusunun yoğun saldırılarına maruz kalan abluka altındaki Gazze Şeridi'nde öldürülenler