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Haberler Galeri Filistinli esir çocuk İsrail zulmünü anlattı: "Her hafta bizleri dövmeye gelirlerdi"
Giriş Tarihi: 27.11.2023 12:08 Güncelleme Tarihi: 27.11.2023 12:08

Filistinli esir çocuk İsrail zulmünü anlattı: "Her hafta bizleri dövmeye gelirlerdi"

İsrail ile Hamas arasında yapılan esir takası mutabakatı kapsamında serbest bırakılan Filistinli çocuklardan Usame Nayif Marmaş, her hafta hapishanede darbedildiklerini söyledi.

Filistinli esir çocuk İsrail zulmünü anlattı: Her hafta bizleri dövmeye gelirlerdi

İsrail ile Hamas arasındaki esir takası mutabakatı kapsamında şu ana kadar Gazze Şeridi'nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 40 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 117 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.

Filistinli esir çocuk İsrail zulmünü anlattı: Her hafta bizleri dövmeye gelirlerdi

Özgürlüğüne kavuşan Filistinli çocuklardan Marmaş, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde 5 ay önce tutuklanmıştı.

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Filistinli esir çocuk İsrail zulmünü anlattı: Her hafta bizleri dövmeye gelirlerdi

AA muhabirine açıklama yapan Marmaş, 5 aydır İsrail hapishanesinde "idari tutuklu" olarak tutulduğunu söyledi. İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin, Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatını 24 Kasım'da ilk grubun serbest kalmasıyla öğrendiklerini belirten Marmaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

Filistinli esir çocuk İsrail zulmünü anlattı: Her hafta bizleri dövmeye gelirlerdi

"Sabah uyanıp yüzümü yıkadıktan sonra biraz Kur'an-ı Kerim okudum, sonrasında serbest kalacak esirlerin isimlerini belirlemek üzere İsrail askerlerinin koğuşlarda dolaştığını ve listede benim adımın da olduğunu gördüm."

Filistinli esir çocuk İsrail zulmünü anlattı: Her hafta bizleri dövmeye gelirlerdi

"HER HAFTA BİZLERİ DÖVMEYE GELİRLERDİ"

İsrail'in Ofer Hapishanesi'nden çıkarıldığını aktaran Marmaş, "Ofer Hapishanesi'nde sabah saat 08.00'den itibaren Uluslararası Kızılhaç Komitesi yetkilileri gelinceye kadar bizleri soğukta beklettiler." dedi.

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