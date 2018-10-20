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lerin intikamı kötü oldu!

Namibya'nın Nakabolelwa Koruma Parkı'nda fil avlayan avcılar bir anda ava dönüştü. O anlar sosyal medyada büyük yankı buldu.

Giriş Tarihi: 20.10.2018 14:56 Güncelleme Tarihi: 20.10.2018 14:58
Fillerin intikamı kötü oldu!
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Fillerin intikamı kötü oldu!
Görüntülerde bir avcının diğerine "Gözünün tam ortasından vur" dediği duyuluyor.
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Fillerin intikamı kötü oldu!
Bu sözün ardından avcı, silahını sürüsündeki bir file doğrultuyor ve tetiğe basıyor.
Fillerin intikamı kötü oldu!
Vurulan zavallı önce panikle kaçmaya çalışıyor.
Fillerin intikamı kötü oldu!
Fakat bir süre sonra ne yazık ki yere yığılıyor ve yaşamını yitiriyor.
Fillerin intikamı kötü oldu!
Ardından sürünün diğer üyeleri birdenbire intikam almak için avcılara doğru koşmaya başlıyor.
Fillerin intikamı kötü oldu!
lerin kendilerine doğru hızla ilerlediğini gören avcılar olay yerini koşarak terk ediyor.
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