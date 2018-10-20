Fillerin intikamı kötü oldu!

Namibya'nın Nakabolelwa Koruma Parkı'nda fil avlayan avcılar bir anda ava dönüştü. O anlar sosyal medyada büyük yankı buldu. Görüntülerde bir avcının diğerine 'Gözünün tam ortasından vur' dediği duyuluyor. Bu sözün ardından avcı, silahını fil sürüsündeki bir file doğrultuyor ve tetiğe basıyor. Vurulan zavallı fil önce panikle kaçmaya çalışıyor. Fakat fil bir süre sonra ne yazık ki yere yığılıyor ve yaşamını yitiriyor. Ardından sürünün diğer üyeleri birdenbire intikam almak için avcılara doğru koşmaya başlıyor. Fillerin kendilerine doğru hızla ilerlediğini gören avcılar olay yerini koşarak terk ediyor.